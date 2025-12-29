6旬日本逆子痛毆93歲老父致死 認施暴「不記得有到骨折程度」

6旬無業男子涉嫌在家中多次毆打93歲父親致死；示意圖。（pexels／攝影師：cottonbro studio）

日本佐賀縣嬉野市鹽田町6旬無業男子，涉嫌在家中多次毆打93歲父親致死，還請醫師來家裡檢查救治。事後，6旬男子被捕後坦承施暴，但卻聲稱「我不記得曾對父親施暴到會造成骨折的程度。」

綜合《產經新聞》《TBS》報導，佐賀縣警鹿島署今（29日）表示，住在佐賀縣嬉野市鹽田町、無業的6旬男子山口誠被依傷害罪嫌逮捕，他涉嫌自12月初至26日期間，對與其同住的93歲父親山口昭伸拳打腳踢，以餐盤或拳頭毆打其頭部與臉部，並踩踏父親的胸部及腰部，導致肋骨骨折等傷勢。據悉，山口誠以父親與8旬的母親同住在一屋簷下。

廣告 廣告

昨（28日）上午，山口誠使用「上門看診」服務，聯繫父親的固定就診醫師到家中查看父親，醫師驚覺老者已全身冰冷，並隨即報警通報此事。在警方偵訊中，山口誠坦承造成父親受傷，但卻否認部分指控，「我不記得曾對父親施暴到會造成骨折的程度。」警方預計於今日對受害者進行司法解剖以釐清死因，同時以傷害致死或殺人罪嫌直敘展開調查。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

友人收訊息急報案 南韓慶山警驚見：一家三代五口陳屍家中

日本靜岡暴力案增至15傷 38歲面具男疑工廠相關人員

中國社群流傳「質疑沖繩是否日本領土」影片 日方打臉回應了