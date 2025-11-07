6旬檢察官看上年輕男法警！狂摸大腿、傳鹹濕訊息 下場是直接拔職

司法院外觀。

前南投地檢署男檢察官王元隆藉辦案名義性騷擾年輕男警，手往對方大腿內側、背部摸去，還傳「陪我去泡溫泉」、「肉棒給我看一下」等荒謬訊息，嚇得男警向同事求助，消息曝光後，南投地檢署調查依《性騷擾防治法》起訴，雖然雙方和解撤告，職務法庭今（7日）判王免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官。

王元隆是司法官班38期結業，為時任南投地檢署婦幼專組檢察官，專辦性侵、性騷等案件，也同時兼辦毒品、掃黑等其餘案件，他在偵辦一起毒品案時認識一男警，見對方年輕帥氣，竟把持不住職業操守，藉由討論案情名義，伸出鹹豬手撫摸對方背部和大腿內側等私密部位，還不斷傳送「案件隨你發揮」、「陪我去泡溫泉」、「肉棒給我看一下」等鹹濕訊息。

王男頻頻示愛，讓被害男警深感不適，壓力大到出現焦慮、憂鬱傾向，需要求助精神科治療。案情曝光後，南投地檢署分案調查。

王元隆否認性騷，辯稱「肉棒給我看一下」、「肉棒」是他和被害男警的暱稱，「肉棒」指的是男警而不是生殖器，還自認是因辦案得罪警察遭到報復，但檢方調查，認為性騷事證明確，依法起訴王男，並將他移付評鑑。

案經南投地院開庭，王元隆以336萬元賠償金與被害人和解，換取對方撤告，但職務法庭認為仍判免除檢察官職務，轉任檢察事務官。

