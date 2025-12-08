6旬海釣初體驗被讚天才 胡瓜：拍YT節目真的很辛苦

胡瓜海釣初體驗。（下面一位提供）

胡瓜主持Youtube頻道《下面一位》近日到基隆八斗子出外景，體驗第一次海釣。當天錄影製作單位包了艘船出海釣魚，但胡瓜卻自嘲自己天生沒有釣到魚的命，連釣蝦都沒有釣到過一隻，老闆信誓旦旦的向胡瓜掛保證，一定可以有收穫，讓胡瓜相當期待。

過程中胡瓜細心學習，所有步驟都不馬虎，也頻頻發問，求知欲非常旺盛，也嘗試進階挑戰，雖然精疲力盡，卻如願讓他釣中許多漂亮的白帶魚，連老闆都誇胡瓜「是天才小釣手！」胡瓜也帶上團隊來個小小的員工旅遊，更是大方加碼豪氣表示：「釣到一隻1,000元！」，此話一出讓工作人員充滿幹勁，全船總共釣了將近50隻白帶魚。

錄影中也發生突發狀況，胡瓜因一邊釣魚，一邊主持節目，不敵海上的搖晃力有點暈船且臉色蒼白，稍作休息後又繼續上工，努力敬業的態度非常值得鼓勵。胡瓜也分享初體驗的心得，表示拍攝YT節目真的很辛苦，這些行程應該是在年輕時挑戰，沒想到會在60幾歲才首次接觸，不過他也沒想過要放棄，感謝機會能夠在有生之年可以做這些沒做過的事情，能讓觀眾朋友看到他不同的一面也是自己的榮幸，都會成為他的美好回憶。

