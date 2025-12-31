6旬獨居男失控大吼 陽台丟門窗 家屬拒破門「警守4小時」

一名63歲男子在桃園龜山住家突然情緒失控，從陽台往下丟擲物品，引發鄰里恐慌。事發於12月30日下午，這名獨居男子在家中大吼大叫，甚至將玻璃門窗、茶壺等物品從2、3樓陽台扔下，正值放學時間，巷弄內有許多行人與孩童，情況相當危險。警方接獲通報後立即趕到現場，與家屬聯繫並在現場監控4小時，直到晚間7點半家屬到場後，才將男子帶出就醫。

獨居男子疑似心情不佳，大吼大叫、亂扔物品。（圖／里長高華駿提供）

當天下午，居民聽到民宅內傳出物品掉落的聲音，還有男子念念有詞，但無人能理解他在說什麼。警方抵達現場時，里長也在場關心，眾人擔憂地看著探頭的男子，因為他的行為已危及公共安全。鄰居表示，這名男子平常是夜班保全，白天回家休息，但當天不知為何情緒激動，一直往下丟東西，連玻璃門窗都扔下來，讓人不敢靠近，深怕被砸中。

龜山里里長高華駿嘗試與男子交談，希望安撫他的情緒，但發現男子處於精神不穩定狀態，雖然說了很多話，卻讓人難以理解他的重點。警方到場後發現1樓鐵門深鎖，隨即聯繫男子家屬，但遠在新竹的家人不同意破門，堅持要等他們回來處理。

龜山分局龜山派出所巡佐吳昭男表示，員警研判當時情況沒有立即危害其他人安全，因此選擇在現場持續監控。直到晚間7點半，家屬終於到場，男子被帶出來時情緒仍未平復，一直說：「我是正常的人啦，我不騙你。」在家屬陪同下，他被送往醫院就醫。

這起事件造成巷弄內居民心生恐懼，所幸最後沒有人受傷。然而，整個過程持續了4小時，對現場所有人來說都是一段漫長而緊張的時間。

