6旬球友羽球場昏倒無意識 嘉基醫檢人員CPR搶救回天

嘉基醫院檢驗醫學科組長林志明與其他球友為昏倒的球友進行CPR搶救。（圖／嘉基）

嘉義基督教醫院檢驗醫學科組長林志明，日前在嘉義市某羽球館運動時，目睹一名68歲球友突然昏倒、失去意識，他立刻幫該名患者進行心肺復甦術，直到救護車趕抵現場救護人員接手，該球友送醫後救回一命，家屬感謝林即時出手相救。

林志明說，當時發現患者呼喚無反應且摸不到脈搏，盡管他不是第一線臨床醫護人員，也從未有過真實急救經驗，但在「救人不能等」的念頭下，毅然幫患者展開心肺復甦術 。

嘉基醫院檢驗醫學科組長林志明為昏倒的球友進行CPR搶救。（圖／嘉基）

隨後，另外2名球友也加入救援，3人分工對患者進行胸外按壓、人工呼吸與觀察脈搏，在救護車抵達前始終未曾中斷，直到救護車趕抵現場救護人員接手，將患者送醫治療，經搶救後，該名患者目前已康復出院，家屬對於現場球友即時伸出援手，深表感激。

廣告 廣告

嘉基醫院急診醫學部主任蘇詠程指出，心跳停止後每延誤1分鐘，存活率大幅下降，若能在第一時間正確CPR，有助於維持腦部與重要器官血流，大幅提升後續存活與康復機會。

蘇詠程說，CPR最大優點是「補上救護到達前的空窗期」，即使不是醫療專業，只要接受過基本訓練、掌握正確方式，具備「敢做、會做」的能力，就能成為關鍵的第一道生命防線。

林志明分享，這次經驗讓他深刻體會，CPR 訓練並非只是課堂學習或證照需求，而是在關鍵時刻能派上用場的重要能力，希望有更多人願意學習、也願意行動，守護更多人的生命。

更多中時新聞網報導

動力火車再攻蛋票房壓力山大

繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台

麥當勞攜手音樂家前進馬太鞍送暖