6旬男廈門返台搭計程車「金門大橋」落海 失蹤3天遺體尋獲

金門大橋6日傍晚發生蔡姓男子搭計程車到一半，竟突然下車翻欄墜海意外。經過3天搜尋，警消昨（8日）在水頭塔山電廠、鎮宗海灘一帶岸邊尋獲一具男性遺體，經家屬到場確認身分無誤，已報請金門地檢署相驗，釐清確切死因與事發經過。

年約60歲、設籍嘉義的蔡姓男子6日上午10時自廈門搭乘船班入境金門，下午4時49分許，蔡男搭乘計程車離開水頭碼頭，行駛在金門大橋中段時，蔡男突然跳下車，司機驚覺有異立刻下車阻止，沒想到蔡男仍執意翻越護欄跳海，計程車駕駛也趕快報警。

警消獲報後，立即動員巡防艇、CP艇與無人機展開搜尋，然而近日寒流來襲再加上海象不佳，搜尋2天仍無所獲，直到8日上午11時許，在塔山電廠、鎮宗海灘附近岸邊發現一具男性大體，多處刺青與蔡男特徵吻合，下午近5時由家屬確認身分，宣告搜救行動結束。

據《ETtoday》報導，蔡男過去曾任高雄某宮廟主委，長期熱心公益、協助弱勢，被地方人士形容為「港都傳奇」，近年行事轉趨低調，並前往中國發展，沒想到此次返台行程卻在金門發生憾事，詳細事發原因仍待調查釐清。

