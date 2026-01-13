6旬男租屋處亡！房東2個月後「整理遺物」聞惡臭…掃出「另一具腐屍」

國際中心／羅欣怡報導

日本東京發生離奇命案！一名60多歲男子2個月前在租屋處死亡，房東今（13日）在進行遺物和環境整理時，忽然聞到惡臭味，循著味道竟發現壁櫥內還有另一具已經腐爛的屍體，房東嚇得趕快報案。日本警方以棄屍罪嫌偵辦，全力追查死者身分與死因。

根據《時事通信社》報導，這間位於東京江戶川區的公寓套房，原本租給一名60多歲男性房客，該名房客已於2025年11月死亡，房東於今日前往屋內打掃，準備整理重新出租，沒想到在清理過程中，發現壁櫥角落擺放著一個以毛毯包裹的紙箱，散發出陣陣臭味。

房東打開紙箱後，赫然發現裡頭竟是人體殘骸，且腐敗情況相當嚴重，立刻報警處理。警視廳小松川署於13日中午12時左右接獲通報後，隨即派員趕抵現場進行鑑識。

警方表示，由於遺體已高度腐敗，目前無法立即判斷死者的性別與年齡，須進一步進行法醫鑑定。該套房自男房客於2025年11月過世後便一直空置，期間未再出租，也未發現有其他人員頻繁進出。

不過，有鄰居透露，該名死亡房客生前疑似與一名同居人共同居住，因此警方初步研判，藏屍壁櫥內的遺體，極有可能就是該名行蹤不明的同居人。目前警方已著手進行DNA比對，以確認死者身分，並追查是否為他殺棄屍案。

