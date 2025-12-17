6旬男網戀暈船！被盜領23萬 險再匯出53萬

〔記者劉慶侯／台北報導〕60歲陳男在臉書玩交友，遇到暱稱「穎穎」的女子每日噓寒問暖，還猛發稱是自已膚白貌美大長腿的照片，陳男意亂情迷，跑到銀行要匯出53萬餘元作為兩人未來在蘭嶼築愛巢之用。幸臺灣銀行台東分行行員機警，與派駐的保七員警共同勸阻，查出陳男先前已被騙走金融卡盜領23萬元，美夢驚醒，只能悵然而返。

保七總隊表示，家住台東的陳男，11日下午2時許，匆忙趕赴臺灣銀行臺東分行欲提領53萬2千元，表示款項是要帶回蘭嶼作為家用。不過因陳男神情緊張、引起行員和派駐分行的保七總隊員警關懷注意。

經保七員警及銀行政風人員及行員聯合耐心詢問，徵得陳男同意後，查看手機LINE對話內容，才知陳男日前透過臉書認識一名暱稱「穎穎」的女子，雙方加LINE聯繫後，對方每日噓寒問暖、培養感情，甚至互以「老公」、「老婆」相稱。

期間，「穎穎」不時發送自己平日的養眼生活照給陳男看，迷得他以為獲得美人青睞，喜不自勝。「穎穎」成功取得陳男信任，隨後佯稱已匯款港幣40萬元至陳男帳戶，作為未來她來台後兩人共同生活費用。

不久後，即有詐騙集團人員自稱是「金管局王專員」，以需開通外幣帳戶功能為由，要求陳男前往7-11以店到店方式寄送個人金融卡給對方。12月11日當日，詐騙集團再度指示陳男前往銀行提領53萬2千元現金。陳男信以為真，才依指示提款。

保七員警確信此為典型「假交友、真詐財」詐騙手法，經進一步查證，發現陳男帳戶已遭人在香港提領款項，損失金額約新臺幣23萬元。經員警鍥而不捨、耐心勸說與說明詐騙手法後，陳男始驚覺受騙，並當場同意取消提款，註銷其金融卡，成功保住53萬2千元，避免損失進一步擴大。

警方呼籲，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來、帳戶操作或要求交付金融卡者，極可能為詐騙行為，應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，以保障自身財產安全。

