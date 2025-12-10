6旬男腰尺癌難開刀 術前化療、擴大切除已活過2年
〔記者王俊忠／台南報導〕62歲王先生出現體重減輕與黃疸症狀，經檢查確診為胰臟(俗稱腰尺)癌，影像顯示腫瘤已侵犯肝門靜脈，屬於「邊界可切除」階段。過去這類病人往往難以直接手術、預後也較差。成大醫院外科團隊多專科評估後，王男接受「術前化學治療合併擴大胰臟切除手術」，歷經4個月化療，腫瘤明顯縮小，順利完成合併血管重建的胰十二指腸切除術，術後追蹤2年，患者恢復良好、生活如常。
成大醫院一般外科醫師廖亭凱指出，胰臟癌是極具挑戰性的惡性腫瘤之一，因缺乏有效的篩檢工具，多數病人在確診時已是癌瘤局部晚期或轉移期，無法直接手術。在成大醫學院前院長沈延盛教授領導下，成醫團隊積極導入術前化療結合擴大切除的整合治療策略，讓原本無法手術的病人有更多治療的機會，也顯著延長整體存活期。
廖亭凱分析成大醫院從2011至2022年間共有405位接受胰臟癌手術的病人，並分為早期(2011-2017)與後期(2018-2022)兩個時期做比較。研究結果顯示，術前化療使用率由22%提高至75%；擴大切除手術比例也從31%上升至58%，成功讓更多晚期病人轉化為可切除手術的族群。
整體中位存活期由19.2個月延長至30.3個月，死亡風險下降49%、疾病惡化風險也降低到37%。此外，擴大切除的手術死亡率也從10.4%降至2.1%，突顯成醫團隊在高難度手術與照護方面的成長、成熟經驗。
值得注意的是對於診斷屬於「可直接手術」的病人，國際間仍持續研究「術前化療」與「立即手術」的相對效果。成醫團隊也積極與國際合作前瞻性臨床試驗，釐清不同治療順序在病人中的最佳配置。
廖亭凱說，胰臟癌是否適合手術？非僅由影像判斷，需由具經驗的團隊整合評估腫瘤生物特性與病人整體狀況，做出適切安排。「他以1年多時間回顧分析400餘位病人的影像與預後，發現胰臟癌實際侵犯的程度，往往超出影像可偵測的界限」。成醫團隊在胰臟癌治療領域長期深耕，將持續推動AI輔助影像分析與個別化治療規劃，期望更早辨識出高風險病人、提高可切除率，為病患創造更佳的療效。
