6旬男腰尺癌難開刀 術前化療、擴大切除已活過2年

成大醫院一般外科主治醫師廖亭凱指經由術前化療加上擴大切除手術，可為原本難直接手術的胰臟癌患者找到治療的方法與延長生命的機會。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕62歲王先生出現體重減輕與黃疸症狀，經檢查確診為胰臟(俗稱腰尺)癌，影像顯示腫瘤已侵犯肝門靜脈，屬於「邊界可切除」階段。過去這類病人往往難以直接手術、預後也較差。成大醫院外科團隊多專科評估後，王男接受「術前化學治療合併擴大胰臟切除手術」，歷經4個月化療，腫瘤明顯縮小，順利完成合併血管重建的胰十二指腸切除術，術後追蹤2年，患者恢復良好、生活如常。

成大醫院一般外科醫師廖亭凱指出，胰臟癌是極具挑戰性的惡性腫瘤之一，因缺乏有效的篩檢工具，多數病人在確診時已是癌瘤局部晚期或轉移期，無法直接手術。在成大醫學院前院長沈延盛教授領導下，成醫團隊積極導入術前化療結合擴大切除的整合治療策略，讓原本無法手術的病人有更多治療的機會，也顯著延長整體存活期。

廖亭凱分析成大醫院從2011至2022年間共有405位接受胰臟癌手術的病人，並分為早期(2011-2017)與後期(2018-2022)兩個時期做比較。研究結果顯示，術前化療使用率由22%提高至75%；擴大切除手術比例也從31%上升至58%，成功讓更多晚期病人轉化為可切除手術的族群。

整體中位存活期由19.2個月延長至30.3個月，死亡風險下降49%、疾病惡化風險也降低到37%。此外，擴大切除的手術死亡率也從10.4%降至2.1%，突顯成醫團隊在高難度手術與照護方面的成長、成熟經驗。

值得注意的是對於診斷屬於「可直接手術」的病人，國際間仍持續研究「術前化療」與「立即手術」的相對效果。成醫團隊也積極與國際合作前瞻性臨床試驗，釐清不同治療順序在病人中的最佳配置。

廖亭凱說，胰臟癌是否適合手術？非僅由影像判斷，需由具經驗的團隊整合評估腫瘤生物特性與病人整體狀況，做出適切安排。「他以1年多時間回顧分析400餘位病人的影像與預後，發現胰臟癌實際侵犯的程度，往往超出影像可偵測的界限」。成醫團隊在胰臟癌治療領域長期深耕，將持續推動AI輔助影像分析與個別化治療規劃，期望更早辨識出高風險病人、提高可切除率，為病患創造更佳的療效。

