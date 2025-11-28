6旬男腰椎痛竟是攝護腺癌第4期！癌細胞滿身如「滿天星」
〔記者蔡淑媛／台中報導〕65歲的阿華在3年多前出現腰椎、骨盆刺痛，以為是骨刺、椎間盤突出，就醫檢查竟是罹患第4期攝護腺癌，腫瘤已經7、8公分，癌轉移到淋巴、骨頭，接受荷爾蒙療法、放化療，癌細胞仍持續擴散到肝、肺等處，後來做PSMA(攝護腺特異性膜抗原)檢查顯示陽性且全身癌細胞如「滿天星」，進行新一代精準放射標靶治療後，癌細胞大幅減少，不再疼痛，也能行走，還帶著太太出國旅遊，生活品質大幅改善。
童綜合醫院院長、泌尿外科醫師童敏哲指出，攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，是台灣男性十大癌症發生率第3名，每年新增病例約萬人，且逐年增加，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。
童綜合醫院研發創新中心院長、泌尿外科醫師歐宴泉進一步說明，近年攝護腺治療有突破，針對PSMA這種高度特異性的生物標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上，近年研究發現，超過8成的攝護腺癌細胞都具有PSMA抗原，可當作攝護腺癌精準檢查與治療的關鍵標的。
歐宴泉說，針對晚期患者接受PSMA攝護腺特異性膜抗原正子造影檢查，PSMA呈現陽性反應，進行精準放射標靶治療鎦-177-PSMA，為注射針劑，標靶分子會結合治療用同位素，鎖定癌細胞準確狙擊，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，近5成患者其PSA指數能下降超過一半，有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質，不過是自費治療。
童綜合醫院泌尿科主任林益聖提醒，攝護腺癌由於早期無症狀，發現時晚期占6成，發現年齡約在70歲以後，由於攝護腺癌發展進程長的癌症，從第1期發展到第4期為5到8年，因此，及早發現、及早治療，能有效提升存活率，建議男性在50歲就做PSA篩檢，有家族史則提早到40歲。
更多自由時報報導
健康網》男人注意！網紅醫：解決勃起困難 5招超簡單
健康網》清淡早餐越吃越累、血糖飆 營養師列5大雷區
日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！
健康網》禾馨怡仁驚傳年底熄燈！媽咪不捨 台大醫也訝異
其他人也在看
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 59 分鐘前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 19 小時前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 7 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
肌少症超可怕，坐下就爬不起來！40歲後肌肉快速流失，補充6食物找回肌力
40歲起預防肌少症很重要！一旦肌少症找上門，連提菜籃、爬樓梯都會有困難，最終將臥床、坐輪椅，降低生活品質。遠離肌少症，高蛋白飲食、阻力運動缺一不可。幸福熟齡 ・ 1 天前
很多人不知道！新研究揭「1食物」真會害人惡夢
一般人認為，睡前喝牛奶等乳製品有助睡眠，但醫師江守山表示，最新研究發現，睡前吃起司等乳製品會導致惡夢，因為乳製品在晚上食用時難以消化。研究人員發現，乳糖不耐症與胃腸道症狀、惡夢和睡眠品質不佳有關。研究並發現，食用水果、蔬菜和花草茶有助於改善睡眠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 2 小時前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
男童雙腿小血斑點 竟是免疫性血小板低下紫斑症
好醫師新聞網記者曾美晴／彰化報導 圖：病童身體出現小血點／彰化醫院提供 8歲陳姓男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，隨後剔牙弄傷牙齦竟血流不止，嚇得嚎啕大哭好醫師新聞網 ・ 1 天前
想增肌又減脂？營養師：很多人「這1物吃太少」 難怪體態一直卡關
「減肥」對習慣久坐不動的現代人而言，可說是一大挑戰，而能做到減少體脂肪又不損失肌肉，更是一門大學問！減肥過程中如何能同時做到甩肥油、又保留原本的肌肉量呢？營養師張語希指出，答案就是「吃夠蛋白質」！蛋白質在保持身體肌肉、促進新陳代謝與增加飽足感上，扮演十足重要的角色。 減重為何要吃足夠蛋白質？ 以下逐一解釋為何攝取足夠的蛋白質，對於減重而言至關重要： 第一「維持肌肉量」：減肥時若熱量消耗多於熱量攝取，身體不僅會燃燒脂肪，同時也可能分解肌肉以提供能量。因此，攝取足夠蛋白質有助於補充「胺基酸」，其為構成蛋白質的基本單位，是肌肉維修的主要原料。而保持肌肉量有助提升基礎代謝率，讓身體燃燒更多熱量！ 第二「增加飽腹感」：研究顯示，蛋白質在三大營養素（醣類、脂質、蛋白質）中最能增加飽足感。攝取高蛋白質的食物可以減少飲食過量的風險，輕鬆控制卡路里的攝入、將減肥的難度降低，不會在減重一開始就有「越級打怪」的感受。第三「提升新陳代謝」：蛋白質的「食物熱效應」（TEF）較高，也就是身體在消化蛋白質時，同時會消耗更多熱量。正因為身體需要更多能量來處理蛋白質，因此會促成身體的新陳代謝，幫助燃燒更多脂肪。 改變飲常春月刊 ・ 1 天前
每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲
恐怖！俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin）為了推廣新的減肥計畫，因此連續數週每天攝取過1萬卡的卡路里，試圖增重50多磅（換算超過22公斤）。沒想到在增重過程中他感到身體不適，因心臟驟停在睡夢中過世。鏡報 ・ 1 天前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 8 小時前