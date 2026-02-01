6旬男酒醉路倒 後腦流血警送醫

圖說：基隆市第二分局深澳坑派出所警員王郁仁、吳辰恩、實習生張耀仁、陳彥君。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第二分局深澳坑派出所警員王郁仁、吳辰恩、實習生張耀仁、陳彥君，115年1月31日晚間接獲119轉報，深溪路有一件路倒案件，請警方協助處理。

警方與救護人員到場發現為50年次的余姓男子，疑似因酒醉不勝酒力欲步行返家不慎跌倒，導致後腦受傷滲血，由救護人員先行送往衛生福利部基隆醫院救治，警方趕至男子家中告知家屬狀況，後續帶同其家人至醫院探視。

第二分局呼籲，近日低溫且多雨，長者在外行走時需留意自身狀況與路況，並與家人間保持聯繫，如遇緊急狀況請撥打110或119專線，由專業人員提供適當協助。