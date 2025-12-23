6旬男頭頸分離、顱內出血 醫見「活著到院」：已是奇蹟

一名6旬翁「頭頸分離」，經送醫進行手術，身體功能逐漸康復。圖／翻攝畫面

「能活著到院已是奇蹟！」日前一名60多歲男子因一場意外，導致「頭頸分離」，當時伴隨顱內出血、延髓及高位頸脊髓損傷，送醫時呼吸微弱，陷入昏迷；醫師立即展開多學科會診，最終將寰枕關節復位並固定，不過頭頸分離死亡率極高，黃男能活著到院並逐漸康復，堪稱奇蹟。

根據香港媒體《巴士的報》，廣州一名6旬黃姓男子日前因意外事故，造成連接頭顱與第一頸椎的「寰枕關節」脫離，同時伴隨顱內出血、延髓及高位頸脊髓損傷；當時黃男呼吸薄弱、陷入昏迷，緊急送往廣州醫科大學附屬第二醫院。

院方立即啟動多學科會診，經評估認為，常見顱骨牽引可能因縱向拉力進一步壓迫延髓，導致心跳或呼吸驟停，因此改用引導機器，以毫米級精度將完全脫位的寰枕關節復位，並將寰椎與枕骨固定住，重建頭頸部的穩定性。

男子因意外頭頸分離，目前經手術，身體功能逐漸康復。圖／翻攝畫面

經手術，黃男於加護病房昏迷多日甦醒，隨後轉回普通病房，院方指出，其康復顯著，由最初身體毫無知覺，漸漸出現肌肉反應、抬起手臂，現在已能自行坐起身，並於他人攙扶下行走，逐漸恢復身體功能。

然而延髓直接控制心跳、呼吸與血壓等重要生命功能，一旦受損，可導致呼吸衰竭甚至全身癱瘓，許多人因車禍、自高處墜落等創傷，死亡率極高，常於事故現場或送醫途中不治；黃男能在送醫後仍有微弱呼吸，並於術後逐步恢復身體功能，令醫師直言，老翁能夠在如此傷勢下仍活著送抵醫院，「本身已屬奇蹟」。



