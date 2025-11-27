6旬翁便秘灌腸不當「直腸破裂」確診腹膜炎 醫示警：嚴重恐致命

65歲男性病人因嚴重便祕而自行灌腸，導致直腸破洞（箭頭處），引發腹膜炎。（圖／翻攝畫面）

苗栗65歲黃姓男子長期便祕，因自行使用灌腸解便，意外導致直腸破裂並引發嚴重腹膜炎，經急診手術才順利康復，醫師提醒，便祕應先調整生活習慣，切勿自行過度灌腸，以免危及生命。

苗栗一位65歲黃先生，長期深受便祕所苦。由於飲食控制無法改善，他每天都服用強力軟便劑，甚至在每隔2-3天仍無法解便時，就會自行灌腸。近日，黃先生連續3天排便不順，自行灌腸仍無效，便改用更長的管子將瀉藥送入直腸深處，沒想到突然引發劇烈腹痛，家人立即將他送至大千綜合醫院急診。

經電腦斷層掃描檢查，醫師發現黃先生直腸上端有一個直徑約2公分的破洞，糞水隨之流入腹腔，引發嚴重腹膜炎。外科部主任馮啟彥緊急進行腹腔鏡手術，發現破洞位置靠近乙狀結腸的轉彎處，研判是因灌腸過度用力造成。手術後，黃先生順利康復，也表示「再也不敢自行灌腸了」。

主任馮啟彥提醒，嚴重便祕時切勿自己強行灌腸，否則容易導致直腸破裂，進而釀成腹膜炎。（圖／翻攝畫面）

馮啟彥提醒，便祕是現代常見問題，建議改善方式應先從飲食、生活習慣及運動著手。飲食方面可增加膳食纖維、多喝水及補充益生菌；生活習慣方面應養成定時排便、如廁姿勢正確及有便意即行如廁等規律。若仍無法改善，應由醫師評估後再使用藥物或灌腸劑。

他強調，灌腸僅是便祕急救方式，應遵醫囑使用，長期依賴或過度操作可能造成肛門撕裂、痔瘡出血、大腸黏膜受損，甚至引發腸道破裂及腹膜炎。便祕患者切勿自行強行灌腸，以免引起細菌感染、敗血症甚至休克死亡。

