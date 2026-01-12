6旬翁寒風中尋車4小時未果 壢警調監視器助尋回愛車

【記者張沛森／桃園報導】中壢一名6旬游姓民眾因年紀漸長、記憶力退化，平時不常出門，日前準備騎車出門時，在寒風中找了4小時一直沒有找到愛車，無奈報警求助，經警方調閱監視器才發現他4天前把機車停在中壢區環中東路一帶，隨後帶他前往逐一確認後順利找回機車。

中壢警分局表示，自強派出所日前晚間21時許，接獲67歲游姓民眾報案表示，自己在寒風中找了將近4小時仍遍尋不著機車，體力不支又十分無助，只好向警方請求協助。

當時正在所內備勤的警員張智淇、黃茂睿見狀，立即上前關懷協助。經詢問了解，游姓民眾因年紀漸長，已忘記自己上次騎乘機車的確切時間，也完全想不起車輛停放位置。

警員隨即協助調閱沿線監視器畫面，發現他最後一次騎乘機車是在4天前，最後身影出現在中壢區環中東路二段一帶，隨即陪同他前往現場逐一確認，最終順利找回機車。見到失而復得的愛車，游姓民眾頻頻向員警道謝，感激警方的熱心與耐心協助。

游姓民眾找到愛車。中壢警分局提供

