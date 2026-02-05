6旬翁愛吃「高油鹽食品」頭暈、易喘 竟是大腸癌三期

68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，身體一向健康，但近來出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形。他至診所就醫，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血反應呈陽性，確診為大腸癌第三期。

台北慈濟醫院大腸直腸外科陳昱廷醫師為李爺爺安排電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期，遂安排腹腔鏡右半結腸切除術，後續規劃術後輔助性化療，目前恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

廣告 廣告

根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯呈現下降趨勢。陳昱廷醫師指出，不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。

陳昱廷醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形。一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。

現今主流的篩檢方式為免疫法糞便潛血檢查，是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶。陳昱廷醫師表示，根據加拿大醫學會雜誌研究，免疫法糞便潛血檢查偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。

何景良副院長呼籲，糞便潛血檢查方式簡便，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險。（圖／台北慈濟醫院）

陳昱廷說明，目前大腸癌手術以腹腔鏡微創方式為主流，僅需一個約5公分的主要傷口，搭配1至2個約0.5公分的小傷口，即可完成腫瘤切除。若能在早期接受標準治療，病人的五年存活率高達九成以上。

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每兩年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查。若為一等親家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每兩年定期篩檢。台北慈濟醫院何景良副院長呼籲，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險，才能及早發現、及早治療。

延伸閱讀

最高院拍板！偷拍不知情兒少「不構成重罪」：僅能判1到7年

地獄房客！台女不爽澳洲房東縱火狂喊「去死吧」 遭判6年2個月

春節不打烊！長庚醫院提前整備醫療量能 4大因應更便民