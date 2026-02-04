6旬翁撿皮夾據為己有挨罰15倍 還害失主中獎彩金「啪！沒了」

王翁拾獲謝男皮夾並占為己有，當中有1張未扣案的中獎彩券，因屬犯罪所得，遭法院宣告沒收。示意圖

桃園市65歲王姓老翁，2025年8月撿到謝姓男子遺失的錢包，雖然裡面只有現金200元及1張中獎200元的彩券，但仍然占為己有，後經謝男報案，警方循線查獲王翁，王翁也坦承犯行，被檢方聲請簡易判決處刑，桃園地院判處罰金3000元，得易服勞役，雖然皮夾及現金都歸還給謝男，但中獎彩券在警方偵辦時並未扣案，因此遭法院宣告沒收。

判決書指出，王翁去年8月30日中午12時許，騎乘機車行經桃園平鎮區時，發現謝姓男子不慎遺落的皮夾，其中包含現金200元、健保卡、駕照等證件，另外還有1張中獎200元的彩券，儘管金額不多，但王翁仍然將皮夾佔為己有，並未報警或送交警方。

而謝男後續發現皮夾遺失，向警方報案後，警方調閱監視器，循線查出皮夾是被王翁拾獲，並通知他到案說明，警詢後依侵占罪嫌移送地檢署偵辦，而王翁也坦承因一時貪念，將皮夾占為己有，後續也將桃園地檢署偵結後聲請簡易判決處刑。

法官認為，王翁拾獲皮夾卻占為己有，造成失主財產上的損害，行為不可取，但考量他坦承犯行，除了未扣案的中獎彩券外，所侵占的財物均已歸還謝男，因此依侵占遺失物罪，判處王翁罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日；而未扣案的中獎彩券屬於王翁犯罪所得，因此則依法宣告沒收。



