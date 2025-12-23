6旬翁滴油不沾反腦霧！醫：大腦60%是脂肪需好油滋潤

一名60歲男子多年來為預防三高，嚴格執行低脂飲食，早餐吃饅頭配醬瓜、青菜只用燙的，幾乎滴油不沾。然而卻出現腦霧症狀，剛講過的話轉頭就忘、專注力無法集中，整天昏沉，甚至懷疑自己快失智。

當人們將飲食中5%的熱量來源，從飽和脂肪替換為植物性單元不飽和脂肪酸時，大腦認知功能退化速度顯著減緩。（示意圖／Pexels）

營養功能醫學專家劉博仁醫師表示，該患者在功能醫學檢測中發現體內必需脂肪酸嚴重缺乏，細胞膜流動性極差，大腦因缺乏油脂滋潤正處於乾枯狀態。劉博仁指出，大腦有60%是脂肪組成，需要好油來維持運作。

針對張姓男子的情況，劉博仁並未開藥，而是調整飲食策略，導入富含單元不飽和脂肪酸的特級初榨橄欖油，以及魚油Omega-3、卵磷脂。僅僅調理三個月後，患者回診時表示腦袋裡的霧好像散開了，反應變快，精神也好很多。

研究也指出，血液中DHA/EPA濃度較高的人，其海馬迴萎縮速度較慢。（示意圖／Pixabay）

哈佛大學公共衛生學院參與的大型世代研究，追蹤數萬名中老年人長達15年，探討脂肪種類與認知功能退化的關係。研究發現，當人們將飲食中5%的熱量來源，從飽和脂肪替換為植物性單元不飽和脂肪酸時，大腦認知功能退化速度顯著減緩，大腦年齡平均年輕2至3歲。

該研究也指出，血液中DHA/EPA濃度較高的人，其海馬迴萎縮速度較慢，顯示好油能建立大腦的結構儲備。研究特別強調，若只是單純減少油脂攝取，卻用精緻碳水化合物來填補熱量，反而會加速大腦發炎。

劉博仁解釋，單元不飽和脂肪酸主要來自橄欖油與酪梨。（圖／Photo AC）

劉博仁解釋，單元不飽和脂肪酸主要來自橄欖油與酪梨，能降低壞膽固醇的氧化，保護腦血管彈性，確保氧氣能順利輸送到腦細胞。而Omega-3脂肪酸主要來自深海魚，大腦神經元細胞膜的主要成分就是DHA，若缺乏好油，細胞膜變硬，神經傳導就會卡住，甚至引發慢性神經發炎。

劉博仁建議，將家中大豆沙拉油、調和油換成特級初榨橄欖油或酪梨油，每週至少吃2至3次富含油脂的中小型魚類如鯖魚、秋刀魚、鮭魚，每天攝取一掌心堅果。他強調，依照MIND飲食建議，紅肉、奶油、起司、油炸物應限制攝取頻率，每週不超過1至2次，並絕對避開反式脂肪。

