6旬翁騎單車路過香蕉園「偷割1串」 獲判刑半年可易科18萬

陳男持菜刀到香蕉園偷割香蕉，被判刑6月。（圖／示意圖，photoAC）

南投縣59歲陳姓男子2025年4月騎腳踏車經過集集鎮香蕉園時，見四下無人，竟持菜刀進入園內，割下整串香蕉放在車籃離去。他隨後騎車到鎮上蔬果店試圖變賣，遭老闆拒絕。蕉農報警後，警方循線將陳男逮捕，並查扣作案菜刀。南投地院審理後，依攜帶兇器竊盜罪判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。

判決指出，陳男於4月23日下午4時許騎單車行經集集鎮集鹿路二段旁的香蕉園，見園內無人，便持菜刀割下整串香蕉，放入腳踏車前置物籃後離開。同日晚6時31分，陳男騎車載著香蕉到集山路的蔬果店，試圖將香蕉賣給吳姓老闆，遭拒絕後自行離去。

蕉農陳女發現香蕉被竊後報警，警方調閱監視器追查，於5月4日上午10時25分在民生街尋獲陳男，並扣得其作案用的菜刀。陳女向警方表示，被竊的香蕉價值約1400元。

陳男到案後坦承犯行，但辯稱以為香蕉是別人不要的。檢方查出，陳男之前因不能安全駕駛案件被判刑5月，2024年3月執行完畢，認為他5年內再犯，構成累犯，建議法官加重其刑。

南投地院審理後認為，陳男雖有前科，但本案與前案罪質不同，不能僅因再犯就認定有特別惡性，因此不予加重。法官考量陳男犯後坦承、經濟貧困等情狀，依攜帶兇器竊盜罪判處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元（以1000元折算1日），未扣案的香蕉1串宣告沒收，扣案菜刀也一併沒收。

