「6星座破繭而出」！天秤氣場翻紅迎好運 射手找到避風港
記者鄭玉如／台北報導
2026年1月中旬，隨著群星進入能量轉換的深水區，思想也迎來蛻變。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，這不是一場天崩地裂的變革，而是像一場溫柔的進化，6星座不再執著於舊有的相處模式，被宇宙推動去修補裂痕、重塑形象，未來幾週是破繭而出的關鍵期，他們將以全新的眼光審視現有的關係與生活步調。
▎摩羯座
摩羯座習慣用「穩定」來守護感情，但長期下來，踏實卻容易變成枯燥的例行公事。本週正經歷一場「浪漫的轉型」，開始意識到愛不只需要承諾，更需要灌溉。可能在一個平凡的下班夜，他們不再只是討論帳單或工作，而是帶了一束花，或提議來一場即興的小旅行。
穩固基石上生出的驚喜，讓伴侶看見摩羯隱藏在理性下的柔軟。這份進化讓他們學會，踏實與浪漫並非二選一，而是相輔相成。當願意在務實的日常製造火花，伴侶間的熱情被重新點燃，關係從「維持」進化為「享受」，愛情經歲月而變得越鮮豔。
▎天秤座
將迎來從「外在形象」觸發「內在磁場」的華麗蛻變。天生具備審美直覺，但近期決定不再為了迎合大眾而打扮，而是開始追求真正代表「真我」的風格。可能大膽嘗試髮型修剪，或一套完全不同以往的穿搭嘗試，「審美覺醒」也意外開啟好運開關。
當天秤座感到自己變美、有自信，社交氣場跟著翻紅。吸引到更高層次的合作與仰慕目光。發現生活方式的微調，能夠帶動心情的愉悅，例如換一套床單或嘗試新的飲食。這種由內而外的煥然一新，讓他們不再依賴他人的讚美，因為自己已成為生命中最迷人的風景。
▎雙子座
雙子座本月正經歷一場「思維的突圍」。過去在感情中遇到鬼打牆，往往是因太習慣用「理性邏輯」去應對「感官情緒」。這段時間，突然學會換位思考，打破愛辯論、分析的慣性。例如一場原本會演變成爭吵的冷戰，他們選擇不再用言語交鋒，而是給予理解的擁抱。
當思維轉彎，感情難題竟然迎刃而解。這份進化讓雙子座明白，溝通的本質是共情而非說服。他們開始在瑣碎的生活中，發現新的溝通樂趣，不再糾結誰對誰錯，而是專注於如何共好。心智的升級，讓他們與對方的連結變得更深且充滿驚喜，關係進入更高階的默契期。
▎射手座
射手座的蛻變，來自於重新學會在「親密關係中獨立呼吸」，他們曾害怕承諾會吞噬自由，如今正學著為心靈立下一份「自由契約」。當勇敢向伴侶提出獨處的需求，會意外地發現，擁有自己的空間與冒險後，回到關係中，反而更有愛人的能力。
這份平衡感，讓射手座不再感到窒息，而是在依賴中保持獨立。與對方的相處，從黏著的依附，轉為兩個強大靈魂並肩前行。也逐漸化解他們對婚姻與長久關係的恐懼，明白真正的自由不是孤身遠行，而是有人理解自己的野性，仍願意在港口留一盞燈。
▎金牛座
金牛座近期不再願意為了維持表面的和平而委屈自己，這是一場關於「真實表達」的成長與進化。例如在某個深夜的對話中，終於選擇把長久壓在心底、關於未來或財務的顧慮坦率說出口。過程或許有些拉扯，卻也帶來前所未有的暢快與踏實感。
金牛座逐漸明白，模糊的體貼只會累積無形的內耗，唯有清楚的需求與明確的底線，才能讓關係真正舒服而長久。這種蛻變讓他們不再默默承受，也讓對方學會如何正確地愛他們。當溝通變得直白又有效，生活重心回到自我享受，不必再猜測，整個人看起來更柔和、有魅力。
▎獅子座
獅子座本月正在經歷從「王者姿態」轉向「真實溫柔」的成長之路。過去習慣用強勢來掩飾內心的不安，如今卻學會在冷靜之後，真正走進對方的心。例如某次衝突過後，選擇放下自尊、低頭傾聽，不再逞強，而是坦然承認自己的恐懼與脆弱。
獅子座的成長讓感情迅速升溫，也悄然喚醒對方強烈的保護欲。他們逐漸明白，不必時刻撐起氣場，在愛人面前偶爾像一隻溫順的貓，反而更容易被珍惜與呵護。生活也不再緊繃，學會享受被照顧的幸福，使原本充滿競逐感的關係，轉化為溫潤而深沉的情感。
更多三立新聞網報導
男人趴睡恐害「不舉」！精子變少、容易不孕 醫激推「1睡姿」大展雄風
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
獨家／9歲童哭喊找媽！下秒竟「心碎猝逝」 醫揭真相：沒心臟病也恐中鏢
其他人也在看
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 53 分鐘前 ・ 6
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 9 小時前 ・ 97
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 137
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 8
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 29
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝
不是台中、高雄！外國人認證「台灣最強」旅遊地點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 47
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 354
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 38
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 91
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 57 分鐘前 ・ 1
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 239
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 35
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 86
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 70
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 112
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 9