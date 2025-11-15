6月以來首見 伊朗再扣押油輪

記者賴韋廷／綜合報導

《以色列時報》報導，1艘懸掛馬紹爾群島共和國旗油輪14日航經荷莫茲海峽時，突遭伊朗軍方攔截並強迫滯留領海；這是繼美國與以色列6月空襲伊朗後，相隔近半年伊朗再度發起挑釁行動，勢必將引發中東局勢升溫。

該艘名為「Talara」的油輪，從阿拉伯聯合大公國的沙迦市（Sharjah）出發，原定載運高硫柴油取道印度洋前往新加坡卸載，卻在阿聯柯法干（Khor Fakkan）外海約20浬處失聯。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，該船可能是遭受「國家行動介入」、因此被迫駛往伊朗領海；而美國海軍也曾出動MQ-4C無人機前往事發地點，監控伊朗海軍扣押動態。

廣告 廣告

報導指出，自美國於2018年5月退出名稱為《聯合全面行動計畫》的伊朗核協議之後，伊朗曾多次不定期攔截或扣押行經荷莫茲海峽的商用船隻；不過在美以6月發動空襲後，伊朗偃旗息鼓至今，因此這起事件也引發各界矚目；而該油輪所屬公司「哥倫比亞船舶管理公司」（Columbia Shipmanagement）於隨後發布聲明，表示正積極與各方合作，恢復與船員聯繫，並強調將以船員生命安全為優先考量。

此外，聯合國「國際原子能總署」（IAEA）近期也表示，由於伊朗拒絕IAEA派員檢查核設施，因此無法掌握伊朗的濃縮鈾庫存，凸顯伊朗可能正在重建核武製造能力，勢必將使略顯和緩的中東局勢再掀波瀾。

伊朗14日在荷莫茲海峽無預警扣押1艘油輪，外界擔憂其將再啟挑釁作為。圖為2019年遭伊朗軍方扣押的1艘英國籍油輪。 （達志影像／歐新社資料照片）

美國海軍14日也出動MQ-4C無人機監控伊朗扣押行徑。圖為美軍同型機。 （取自DVIDS網站）