6月前開工 輝達北士科案過都審

台北市副市長李四川（左三）26日主持台北市都市計畫委員會，審議輝達台灣總部北士科T17、18基地細部計畫變更，除了綠覆率仍須達到80％及車輛進出口要按照委員意見修改，其餘部分照案通過。（孫敬攝）

輝達台灣總部「星鑑」將落腳北士科T17、18，由於輝達對基地提出合併等修改需求，台北市都委會26日審議細部計畫變更，拍板廢除T17、18街廓間15公尺寬道路用地，合併為完整基地並配合修訂土地使用分區管制規定，但綠覆率須達80％及車輛進出口要依委員意見修改。主持都委會的副市長李四川說，希望6月前能開工，至於市府與輝達簽約時間將視輝達執行長黃仁勳決定，但一定在農曆年前完成。

北市產發局昨在都委會提出報告，輝達總部擬仿效美國總部，以低量體、高建蔽率特殊形式設計，包括合併T17、18為同一基地，將士科路、福國路側增畫5公尺道路用地，臨道路側皆得設置停車場出入口。

同時，因輝達總部採低量體、高建蔽率形式，基地建築線內縮向上並向外延伸突出遮簷設計形式，所以法定建蔽率由50％調至70％，解除建築物對角線及連續牆面線限制，輝達總部臨路側皆退縮留設8公尺帶狀式開放空間，以利基地地下層另做規畫，退縮留設開放空間下方得開挖。

此外，產發局提出輝達希望建蔽率70％、容積率300％，其餘依照原科技產業專用區規定辦理，都市計畫管制要點修正，盼臨路退縮8公尺寬帶狀開放式空間，上方得設置底頂蓋或遮簷，地面層則提供人行通道，淨高須大於4公尺。

至於要求綠容率、綠覆率標準從80％降至70％，市府回應綠容率同意豁免、綠覆率建議維持80％以上。最後李四川裁示，輝達總部車輛進出以不影響道路車輛出入為主，綠覆率仍要達80％，其餘照案通過。李四川強調，依建築師設計進度，希望6月前能開工。

北市議員曾獻瑩提醒，北士科交通和道路容量因輝達等科技廠進駐，勢必面臨壅塞，但社子輕軌需8到10年才能完工也是緩不濟急，市府可考慮發展自動駕駛公車定點或固定路線循環接送，緩解目前駕駛人力不足問題，也讓北士科周邊可開始體驗智慧交通帶來的便利性。