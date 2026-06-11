6月台股大怒神！高息ETF抗跌 這檔價量齊揚

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▲價量齊揚前十檔ETF中，包括00919、00878等皆是高息ETF。（圖╱取自Pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 6月以來全球金融市場不平靜，台股也上演大怒神，大盤上沖下洗千點來回震盪，統計大盤6月以來已下跌3.37%，不過，觀察台股ETF同期間表現，可以發現ETF仍不減其超旺態勢，維持正報酬的有24檔，其中價量齊揚的前十檔中，除了3檔反1外，其他包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）等皆是高息ETF，顯示大盤震盪之際，高息ETF「老神在在」具抵禦保護能力。

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市場法人表示，6月以來10檔價量齊揚的台股ETF中，00919在6月以來日成交均量為19.3萬張，為這十檔中的最佳人氣王。據了解，00919第13次配息金額為1元，是連續第二季創新高，預估年化配息率為連續13季維持10%以上，延續了高又穩的配息政策，今年來更是上漲近四成，息利雙收最可期，讓許多投資人卡位息利雙收投資契機。

00919本次除息日為6月16日，參與除息最後買進日為6月15日。

大盤震盪之際 高息ETF是穩健投資好工具

群益投信台股ETF研究團隊強調，高息型ETF在大盤震盪之際，能彰顯出穩健高息的特性。市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，回歸基本面，台灣第一季經濟成長率14.55%，主計總處上修今年經濟成長率9.64%，顯示台股實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅。

他分析，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務，以及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修，短線修正只是估值修正與擠泡沫的過程，而非長線多頭的終結。台股中長期後市表現仍可期，建議投資人可逢低分批布局。

▲6月以來價量齊揚的台股ETF前十名。（圖╱法人提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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