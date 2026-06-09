6月必逛美妝指南：雅詩蘭黛快閃店限時打卡、@cosme美妝遊樂園破千款新品一次看，加碼RéVive「買正送正」大回饋、翠芙思過爐平安梳免費領！
這個六月全台美妝活動陣容強大到讓人無法忽視，各大品牌紛紛祭出實體互動與年度最狂的優惠回饋！像是雅詩蘭黛打造了粉持久「我的完美主場」快閃店，現場規劃了豐富的沉浸式互動關卡，完全是梅雨季避雨吹冷氣變美的好去處、《@cosme美妝遊樂園》空降中山，集結台日韓破千款得獎好物任妳試，更引進最火紅的四季色彩分析與專業測膚；高奢頂級保養品牌RéVive也在此時引爆限時七天的買正送正狂潮，專業彩妝MAKE UP FOR EVER更在官網生日慶推出指定品項買正貨送正貨的驚人好康，甚至連台灣保養品牌TRIFORCE翠芙思都首度跨界宮廟推出限量好禮，這波好康沒跟上絕對會捶心肝。
這幾天想逛街絕對不能錯過信義區的熱門地標！雅詩蘭黛粉持久「我的完美主場」快閃店在6/10至6/14於台北新光三越A11館盛大登場~全店以清透寶寶藍為靈感勾勒出高級美妝主場，不僅入口處兩大底妝神隊友組成的巨型裝置是拍照好去處，現場還有韓系巨無霸人生四格拍貼機，更能透過1:1骨相分析量身打造3D訂製塑顏妝，再由專業攝影團隊為妳操刀時尚大片級的風格形象照，把實體快閃店的好玩程度直接推向巔峰。
當然也別忘了快閃店現場另一亮點，便是能搶先體驗代言人IU同款的2026年度五大彩妝新品！包含7/8才會正式上市的新一代「粉持久寶寶藍氣墊粉餅」、沁涼感的「蜜糖嘟嘟鏡光唇膏冰透特調版」與主打20小時不暈妝的「絕對持色防水眼影筆」等新品，全都能一一上臉試色。
更棒的是，只要線上預約並於活動當日消費，即可獲贈價值1,990元的寶寶藍限定周邊與正貨唇膏，滿足指定門檻還能再把小棕瓶、原生露等滿額好禮層層帶回家，是不是很值得立馬衝一趟？
《@cosme美妝遊樂園》於 6/10至6/22在新光三越台北南西店一館9F盛大展開！現場集結台日韓破千款大賞美妝免費任妳試，更引進近年最火紅的「四季色彩分析」與專業肌膚檢測，一對一精準解鎖妳的命定色；展區並同步規劃海外K-Beauty與Mini Size 專區，不論是台灣未販售的日本頂級FAS護手霜、男神Mingyu代言的UNOVE迷你洗髮精都能搶先體驗，無時差掌握最新趨勢。
為了回饋粉絲，現場提供的互動好禮也是超有誠意~人氣IP「米凱嚕」限定鏡子吊飾消費滿額直接送！各大品牌更是豪氣寵粉：ALBION 加入會員就送經典「健康化妝水 27ml」、AKIMIA綁定LINE贈送價值200元的PDRN面膜；BANILA CO發 IG限動還能玩夾娃娃機抽正貨卸妝霜，搭配DUO扭蛋、&honey轉盤以及THREE、Attenir的綁定好禮，動動手指就能把滿滿的明星保養潔顏組免費打包帶回家！
吹完冷氣回到家，曬了一整天的皮膚其實早就暗沉又粗糙，這時候就需要高奢乳霜來好好秀秀疲憊的肌膚！頂級權威醫學保養品牌RéVive從6月15日到6月21日引爆限時七天的「奇肌狂潮」活動，鐵粉都在囤的「雙倍新生組」直接把抗老神霜光采再生活膚霜搭配活膚日霜，買一送一只要7,200元！這組完美實踐了日夜接力的不費力美學，白天用帶有SPF30的活膚日霜抵禦環境侵害，夜晚交給活膚霜深層修護更新，兩罐加在一起能24小時不間斷啟動肌膚更新節奏，讓人讚嘆什麼叫一夜成光的發光霸主。
如果比起實體快閃店，你更喜歡在家滑手機就能收到包裹的快樂，那絕對不能錯過MAKE UP FOR EVER官網的八歲生日慶！即日起到6月22日，除了有中獎機率100%的免費刮刮樂可以試手氣，更有指定明星組合買正貨送正貨精巧版的超狂專區，像是熱銷的粉無痕光圈蜜粉餅送第一步妝前乳，完美契合了現在精緻裸膚感；不只限定組合回饋力道極大，6月19日到6月22日連假期間更有全館免運活動，讓彩妝迷們在螢幕前動動手指就能無痛補貨必備好物。
搞定了臉蛋，沒想到連頭皮和隨身配件也能迎來跨界的驚喜？甚至把傳統信仰化為隨身攜帶的獨特風尚？原來是台灣保養品牌TRIFORCE翠芙思今年出奇招，攜手淡水清水巖祖師廟在6月20日遶境期間發送過爐加持的限量天然木質「平安梳」，只要到淡水農會或祖師廟旁活動中心等指定地點加入官方LINE並綁定就能免費領取！這把揉合傳統美學的木梳全台僅有少少的1,200份，天然木紋搭配舒適的氣墊彈力設計，溫和不拉扯髮絲，一邊解開糾結還能一邊把平安與好運通通梳進來。
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