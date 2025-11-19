6月才鬆綁！中國又禁水產品 日本漁民冷淡反應笑翻網：被搞第2次就是笨了

中國今又禁日本水產品。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

中日局勢近期因為台灣相關議題持續升溫，中國近期也多次對日本出手，今（19）日還通報停止進口所有日本產水產品。財經網美胡采蘋也發文曝光日本漁民反應，網友紛紛笑喊，「同樣的招數對聖鬥士是無用的」。

中國打擊日本水產品、觀光產業

綜合日媒報導，中國政府今天正式通報日本政府，將停止進口所有日本產水產品，這樣的舉動，無疑是想打擊日本漁業與相關產業。另外，中國此前還對公民發出避免赴日旅遊的提醒，因此預估中國觀光客將會大幅減少，對日本的經濟造成損失。

日本漁民反應超淡定

對此，胡采蘋今天發文引述日經新聞報導說，上次全面禁止進口是2023年中的福島水事件，今年6月才開放37都縣，現在又禁了，而先前6月開放時，日本漁民的反應冷淡，因為水產已透過新銷路售罄，豐洲市場批發價顯示，2023年8月停止進口時，日本水產出口量最大的扇貝每公斤3000日圓，如今已5500日圓。北海道扇貝漁民說，「已找到新出口管道，對中國出口已經有點怕了。」

網友則笑喊，「只要是正常人，都會比較喜歡和政治干擾少的對象做生意」「同樣的招數對聖鬥士是無用的」「不要太依賴中國才是對的」「被中國搞一次就算了，再搞第二次就是自己笨了」。

