6月颱開始活躍！首個擾動「這天生成」 恐增強颱風

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【江宜潔／綜合報導】近期梅雨鋒面強襲台灣、雨下了至少一週，不過下週二（16）起西南風有減弱趨勢，屆時水氣就會逐日減少、漸回溫；與此同時，專家提醒6月份颱風將開始活躍，其中6月18日前後恐有新熱帶擾動醞釀、甚至增強成颱，並分析可能路徑。

時序即將進入夏季！氣象專家林得恩表示，由於太陽輻射時間變長，太平洋高壓勢力就會逐漸增強、海溫亦攀升，因此6月颱準備開始活躍了。

統計顯示，1958至2024年（共計67年），西北太平洋及南海海域6月颱總生成數為116個、佔總數6.64%；1911至2024年（共計114年），6月侵台颱總數為25個，數量為前一個月近三倍之多、平均每年為0.22個。

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此外，令人印象深刻則為2012年6月19日「泰利」颱風，當時中南部下起豪雨、造成嘉義以南大淹水，該事件最終釀成1人死亡、逾7億元農損。

根據歐洲（ECMWF）今日清晨最新數值模式模擬結果顯示，下週四（18）前後西北太平洋海域就開始有熱帶擾動生成發展訊號，並有再增強為颱風之趨勢。

循環境駛流場導引下，該低壓系統屆時將以拋物線運動路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估對台灣並無直接影響，不過由於時間尚久、環境不確定性大，應持續加強追蹤監測。

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