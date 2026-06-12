6月颱風季將轉活躍！ 專家示警：下週恐有熱帶擾動增強成颱

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林德恩提醒，6月颱風將開始活躍，其中6月18日前後恐有新熱帶擾動醞釀、甚至增強成颱，並分析可能路徑。（翻攝自臉書@林老師氣象站）

滯留鋒持續徘徊，慎防劇烈天氣，下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢！氣象專家林德恩提醒，6月颱風將開始活躍，其中6月18日前後恐有新熱帶擾動醞釀、甚至增強成颱，並分析可能路徑。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（12日）於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。林得恩今日於臉書粉專「林老師氣象站」表示，由於太陽輻射時間逐漸增加，太平洋高壓勢力逐漸增強，海溫也日益增高，「6月份颱風，開始活躍！」

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統計顯示，1958至2024年，西北太平洋及南海海域6月颱總生成數為116個、佔總數6.64%；1911至2024年，6月侵台颱總數為25個，數量為前1個月近3倍之多、平均每年為0.22個。令人印象深刻則為2012年6月19日「泰利」颱風，當時中南部下起豪雨、造成嘉義以南大淹水，該事件最終釀成1人死亡、逾7億元農損。

據歐洲（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果顯示，下週四（18日）前後西北太平洋海域就開始有熱帶擾動生成發展訊號，並有再增強為颱風之趨勢，循環境駛流場導引下，該低壓系統將以拋物線運動路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估對台灣並無直接影響，但因時間尚久、環境不確定性大，應持續加強追蹤監測。

吳德榮表示，明（13日）滯留鋒在北部海面，氣溫升，受「西南季風」的影響，午後仍有強對流發生的機率。14日、15日滯留鋒略往南移，受不穩定的「西南季風」影響，迎風面西南部有「劇烈天氣」的威脅，其他地區午後亦有機率。16至18日滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，16、17日仍在「西南季風」範圄内，午後對流發展旺盛。

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