6月颱風活躍期！端午節前夕遇「熱帶擾動」發展 預估路徑曝光

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統計1911年起百年間，6月份侵台颱風總數為25個，數量是5月的近3倍之多。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 6月除了有梅雨季外，也是颱風開始活躍的季節。氣象粉專「林老師氣象站」指出，統計1911年起百年間，6月份侵台颱風總數為25個，數量是5月的近3倍之多。今年在18日，也就是端午節連假前一天，西北太平洋海域開始有熱帶擾動發展的訊號，不排除增強為颱風，不過目前預估將往日本前進，對台灣沒有影響。

「林老師氣象站」指出，隨著太陽輻射時間逐漸增加，太平洋高壓勢力逐漸增強，海溫也日益增高。統計1958至2024年(共計67年)的資料，西北太平洋及南海海域6月份颱風總生成數為116個，佔總數的6.64％；在1911至2024年(共計114年)期間，6月份侵台颱風總數為25個，平均每年為0.22個，數量是5月的近3倍之多。

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根據歐洲最新預報顯示，今年在18日，也就是端午節連假前一天，西北太平洋海域開始有熱帶擾動發展的訊號，隨後有增強為颱風的趨勢。在環境駛流場的導引下，將以拋物線路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估對台灣並無直接影響。不過，由於時間尚早，不確定性仍大，需持續追蹤。

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