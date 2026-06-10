6月12日股東會成關鍵！元大投信少數股東反對股份轉換 周玉蔻：大股東不能自己決定吃掉小股東

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元大投信股份轉換案即將在股東會程序中進一步推進，少數股東權益爭議也進入關鍵時刻。資深媒體人周玉蔻今（10）日在電台節目《新聞放鞭炮》中指出，元大金控已持有元大投信約74.7%股權，若依現行股東會多數決機制推動股份轉換，少數股東即使反對，也幾乎難以改變結果。她質疑，這正是本案最不公平之處。

周玉蔻表示，元大金控希望百分之百持有元大投信，理論上可以提出收購或股份轉換方案，但問題在於，剩餘約25%少數股東是否有實質選擇權。若大股東憑藉多數股權，在董事會與股東會中完成程序，少數股東只剩接受換股或異議收買退場，等於「大股東自己決定要吃掉小股東」。

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施芸婷在節目中指出，元大投信少數股東目前面臨的制度困境，是沒有真正投下有效反對票的空間。她表示，少數股東可以出席股東會，也可以提出異議，但在股權結構懸殊情況下，反對意見難以改變議案結果。

她表示，現行企業併購制度重視效率，確實讓企業整合更容易完成，但若控制股東同時掌握併購方與被併購方，少數股東權益就可能被壓縮。尤其元大投信是元大金控旗下極具成長性與市場價值的投信子公司，少數股東並非不理性反對，而是質疑自己為何被迫離開看好的投資標的。

周玉蔻指出，少數股東訴求其實很清楚：第一，有人不想賣，因為長期看好元大投信；第二，即使有人願意賣，也認為目前換股比例與估值基礎不合理。她強調，這兩種訴求都應被主管機關與公司治理制度看見，不能用一句「依法處理」全部壓過去。

施芸婷表示，若股東不同意股份轉換，依法可以走異議股東收買請求程序，但這仍然代表股東被迫退出。她強調，少數股東真正想問的是：「我如果不想賣、不想換，我能不能繼續持有元大投信？」現行制度對這個問題並沒有提供足夠保障。

周玉蔻也質疑，元大金控與元大投信在推動本案前，是否曾與少數股東充分溝通。她指出，少數股東持股時間長，有些股份來源可追溯到早年證券公司時代，並非突然進場炒作。這些股東長期承擔風險、支持公司成長，如今公司價值大幅提升，卻被要求以公司提出的條件換股或退場，當然會引發反彈。

她表示，6月12日股東會不該只是程序過場。主管機關應關注少數股東在股東會中提出的異議，並在後續審查中要求元大金控說清楚：為什麼現在要百分之百持有元大投信？為什麼換股比例合理？為什麼評價報告可以說服少數股東？

周玉蔻最後指出，金融市場不能只講大股東效率，也要講少數股東尊嚴。若大股東可以靠股權優勢完成所有程序，少數股東只能被動接受，這樣的市場就算合法，也未必公平。

（圖片來源：AI示意圖）

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