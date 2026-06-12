【6月13日】看軍聞學英語

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■林國賓

原文：

The U.S. government is partnering with defense tech startup Shield AI as it seeks more affordable drones to combat soaring materials costs amid the war with Iran.

The Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering on Tuesday said it will integrate Shield AI’s autonomous Hivemind software to power low-cost uncrewed combat attack systems, or LUCAS drones.

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Shield said the artificial intelligence software will allow the military to coordinate and adapt swarms of LUCAS drones in a rapidly evolving battlefield environment. The technology also allows platforms to operate, adjust and make decisions without human intervention.

"It’s better to the American taxpayer at the end of the day, because it’s cheaper to destroy a target, but it’s also keeping our war fighters safer," Brandon Tseng, co-founder and president of Shield, said in an interview with CNBC. "They actually have the tools that they need to go and affect the battlefield."

The U.S. government is embracing new technology in the war against Iran, as the Middle East nation’s low-cost Shahed drones destroy expensive military systems and reshape the modern battlefield. Defense tech companies like Shield AI are offering solutions, but their tools haven’t been deployed at scale.

LUCAS is one of the major exceptions, and the government is in the market to buy more after a successful run in Iran.

中譯：

美國政府正與國防科技新創公司Shield AI合作，以因應對伊朗戰爭期間軍事成本上升及對低成本無人機需求增加的情況。

美國國防部研究與工程次長辦公室週二宣布，將把Shield AI的自主軟體「蜂群思維」整合到低成本無人攻擊系統「盧卡斯」（LUCAS）上。

Shield AI表示，蜂群思維人工智慧系統可讓軍方在快速變化的戰場環境中協調與控制大量「盧卡斯」無人機群，具備在無需人為干預的情況下自主運作、調整戰術與決策的能力。

Shield AI共同創辦人兼總裁曾國光在接受《CNBC》專訪時表示：「對美國納稅人而言，這最終是更好的選擇，因為摧毀目標的成本更低，同時也能讓作戰人員更加安全。他們實際上擁有上戰場並對戰場產生影響所需的裝備。」

美國政府正在對伊朗的戰爭中採用新技術，因為這個中東國家所使用的低成本「見證者」無人機，摧毀了昂貴的軍事系統，並重塑現代戰場的樣貌。像Shield AI這樣的國防科技公司正在提出解決方案，但它們的技術和系統尚未被大規模部署與運用。

「盧卡斯」是目前少數已進入實際部署階段的相關系統之一。美國政府在伊朗戰場上獲得正面使用經驗後，正尋求採購更多機體。

-關鍵軍語-

※low-cost：低成本

※uncrewed combat attack systems：無人作戰攻擊系統

（取自DVIDS網站）