6月EFT除息倒數！14檔熱門標的 一圖看最後上車日

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如圖小標 圖: 國泰綜合證劵、Chatgpt/製圖

[Newtalk新聞] 6月ETF除息旺季正式展開，不少投資人開始關注哪些ETF即將除息、最後買進日落在何時。根據國泰綜合證劵整理資料，14檔熱門ETF即將進入除息階段。

在股票型ETF方面，高股息依舊是市場焦點。其中00918大華優利高填息30本次配息1.26元居冠，00919群益台灣精選高息配發1元，00713元大台灣高息低波同樣配發1元，展現穩定配息實力。近年備受市場關注的00929復華台灣科技優息則維持月配機制，本次配息0.26元，適合偏好現金流的投資人。

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此外，主動式ETF也逐漸成為市場新寵。00981A主動統一台股增長本次配息0.63元，顯示主動選股策略開始透過配息機制吸引資金關注。00896中信綠能及電動車配息1.25元，在新能源與電動車產業長期成長趨勢下，同樣受到市場矚目。

另一方面，債券ETF仍是穩健型投資人的重要選擇。00687B國泰20年美債配息0.262元，00751B元大AAA至A公司債配息0.43元，配息金額相對亮眼。月配型債券ETF方面，00933B國泰10Y 金融債、00937B群益ESG投等債20 、00772B中信高評級公司債以及00773B中信優先金融債等，最後買進日皆落在6月15日，提供投資人穩定現金流來源。

值得注意的是，ETF配息雖然具有現金流優勢，但投資人仍應留意除息後淨值調整，以及未來配息是否具有持續性。尤其在全球利率政策、AI產業發展及市場資金輪動影響下，不同ETF的報酬表現可能出現明顯差異。

整體而言，6月這波ETF除息名單涵蓋高股息、科技、綠能、主動選股與債券等多元標的，投資人在追求配息收益的同時，也應同步檢視ETF的持股內容、產業配置與長期成長潛力，避免只看殖利率而忽略總報酬表現，才能在領息與資本增值之間取得更好的平衡。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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