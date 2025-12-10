6杯酒灌醉小女友！渣男友「揪友搞3P」還拍下連結過程 遭逮變孬求減刑

記者林意筑／彰化報導

男子趁少女昏睡不醒時拍攝裸照及「啪啪過程」。（示意圖／Pixabay）

彰化一名20歲男子與未成年少女為情侶關係，未料男子竟夥同友人設局灌醉她，趁少女昏睡不醒時拍攝裸照及「啪啪過程」，事後更互傳檔案分享，令人氣憤。經法院審理，男子與友人坦承犯行，但2人試圖以年紀尚輕尋求減刑，但法官不買單，仍依違反兒少性剝削及乘機性交罪重判5年2月及5年有期徒刑。

據了解，男子明知女友是未成年少女，卻與友人慫恿少女喝下米酒、威士忌、水果酒等6杯混酒，少女隨即酒醉倒頭昏睡。男友人見少女無法反抗，便拿出手機拍攝不雅裸照，更將少女脫褲後性侵2次，沒想到男子見狀竟未出面阻止，反而還成為幫兇，拍下友人與女友的「連結過程」，事後男子先在車上性侵少女1次，抵達摩鐵後2人又再度性侵少女。

更令人髮指的是，男子還將拍攝的「連結過程」影片傳給友人，2人還透過Line互相分享拍攝來的不雅照與影片，而男友人甚至將其中2張影片、1部影片傳送給另名少年觀看，將少女的性影像散佈出去。

男友人見少女無法反抗，便拿出手機拍攝不雅裸照。（圖／Pixabay）

警方獲報後將2人的手機扣下進行鑑識，發現手機裡存有多張少女的裸照及不雅影片，檢警依驗傷報告、通訊軟體對話紀錄，確認兩人犯罪事實明確，依法提起公訴。案件經彰化地院審理時，2名男子坦承所有犯行。

不過辯護律師強調，2名男子案發時僅20歲，年紀尚輕，無前科，且犯後態度良好，盼法官能依《刑法》第59條「情堪憫恕」規定，予以酌減其刑，對此法官不買單，認為2名男子惡行明確，且嚴厲認定。

法官也表示，少女當時處於酒醉昏睡狀態，違反意願被偷拍性侵，觸犯《乘機性交罪》，各判處3年6月徒刑，至於《使少年被製造性影像罪》則各判處4年及3年10月徒刑，兩罪合併定應執行刑，男子為5年2月，男友人為5年。全案可上訴。

