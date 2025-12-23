6架次共機擾台 2架次逾越台海中線
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今(23)日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機6架次，其中2架次逾越台海中線進入北部、西南空域。
國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，一共偵獲6架次中共軍機、6艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。
國軍資料顯示，5架次共軍主戰機及無人機侵擾我西部空域，其中1架次逾越中線；1架次共軍輔戰機進入我西南空域。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
[Newtalk新聞] 烏克蘭近日持續對俄羅斯占領區與黑海艦隊核心設施發動深度打擊。從克里米亞空軍基地到新羅西斯克海軍港，烏軍以無人系統進行的跨域攻擊顯示，其遠程精準打擊能力與作戰成熟度正快速提升。 根據Ｘ帳號 NOELREPORTS 指出，烏克蘭安全局（SBU）旗下「阿爾法」（Alpha）單位近日使用長程無人機，對俄軍佔領的克里米亞別別克（Belbek）空軍基地發動攻擊，摧毀 2 架 Su-27 戰機，其中 1 架當時已掛載武器、準備起飛，基地控制塔亦在攻擊中受損。 NOELREPORTS 報導烏克蘭阿爾法無人機成功擊毀 2 架 Su-27。 圖：翻攝自NOELREPORTS 也提到，該基地在 12 月 18 日曾遭烏軍重擊，雷達系統、1 套 Pantsir 防空系統與 1 架 MiG-31 戰機被摧毀。 Ｘ帳號 Tendar 亦證實，烏克蘭「阿爾法」單位再次命中別別克基地的 2 架 Su-27。另一個戰場觀察帳號 Ukraine Battle Map 則指出，烏軍在此次攻擊前，已先行削弱該基地防空能力，摧毀 1 套 S-400 雷達、2 套 Nebo-M 雷達以及 1 套 Pant新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 2
海外中國網紅「說真話的徐某人」，近期揭露曾有疑似中國情報單位中間人試圖招募他，要求他散佈網路輿論，批評台灣軍事不足打擊台灣。學者分析，中共當前的大外宣認知戰，看中社群媒體的影響傳播力，目的就是要擾亂民心。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
[Newtalk新聞] 英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）空戰資深研究員布朗克（Justin Bronk）12月15日在美國媒體《外交事務》（Foreign Affairs）發表文章《美國的無人機妄想：烏克蘭教訓為何不適用於與中國的衝突》（America's Drone Delusion: Why the Lessons of Ukraine Don’t Apply to a Conflict With China）。文章核心論點是：俄烏戰爭中無人機的突出表現，導致美國軍方與決策者產生「無人機妄想」，過度強調廉價無人機在未來戰爭的決定性作用。然而，這種源自烏克蘭陸上消耗戰的經驗，並不適用於印太地區美軍對抗中國人民解放軍（PLA）的潛在衝突。布朗克認為，印太戰爭將以空海域為主導，地理距離、力量結構與防空環境的差異，使小型無人機無法彌補美軍在載人戰機、遠程導彈與海軍投射能力的缺口。以下從文章結構出發，逐一剖析其論點，並補充個人淺見。 烏克蘭戰爭中無人機的角色與局限 烏克蘭無人機被視為改寫俄烏戰爭的關鍵。圖片中包含無人機、海軍無人機、遠程無人機等。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 1
這筆軍售涵蓋高機動火箭系統、榴彈砲、無人機與反坦克飛彈等先進裝備，旨在強化台灣的「非對稱防禦」能力，將台灣武裝成一隻難以下手的「刺蝟」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 32
俄特使前往美國佛州繼續就結束戰爭展開談判。莫斯科否認將舉行美俄烏三方會談，盡管三國外交人員目前均在邁阿密。克裡姆林宮同時抨擊烏克蘭和歐洲對和平協議所作修改。澤連斯基排除了在俄軍佔領區舉行選舉的可能性。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 3
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德今(12/21)表示，我國憲兵不僅維護軍中紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石，未來也希望...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 41
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 23 小時前 ・ 11
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 45
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 42
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 391
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 92
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 66
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 2 小時前 ・ 164
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 3