6架次共機擾台 2架次逾越台海中線

[Newtalk新聞] 英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）空戰資深研究員布朗克（Justin Bronk）12月15日在美國媒體《外交事務》（Foreign Affairs）發表文章《美國的無人機妄想：烏克蘭教訓為何不適用於與中國的衝突》（America's Drone Delusion: Why the Lessons of Ukraine Don’t Apply to a Conflict With China）。文章核心論點是：俄烏戰爭中無人機的突出表現，導致美國軍方與決策者產生「無人機妄想」，過度強調廉價無人機在未來戰爭的決定性作用。然而，這種源自烏克蘭陸上消耗戰的經驗，並不適用於印太地區美軍對抗中國人民解放軍（PLA）的潛在衝突。布朗克認為，印太戰爭將以空海域為主導，地理距離、力量結構與防空環境的差異，使小型無人機無法彌補美軍在載人戰機、遠程導彈與海軍投射能力的缺口。以下從文章結構出發，逐一剖析其論點，並補充個人淺見。 烏克蘭戰爭中無人機的角色與局限 烏克蘭無人機被視為改寫俄烏戰爭的關鍵。圖片中包含無人機、海軍無人機、遠程無人機等。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳

