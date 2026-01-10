6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

太子集團創辦人陳志落網後，疑似妻子炫富照片在網路瘋傳。（圖／翻攝自微博、太子集團官網）

涉嫌跨境詐騙與非法賭博的柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志，近日在大陸和柬埔寨執法合作下落網，並由柬方押解回北京。大陸公安部指出，這起案件為重大跨境詐賭集團首腦歸案，象徵陸柬司法合作邁出重要一步。隨著陳志遭逮並被撤銷柬埔寨國籍，網路上隨即出現大量討論，焦點更延伸至一名炫富網紅。多名大陸網友翻出過往社群平台貼文，指稱該名長期活躍於小紅書與抖音、暱稱「Eva」的女子，疑似為陳志的妻子。

網傳陳志妻子擁有6架私人飛機與鯊魚水族箱，豪奢生活引發關注。（圖／翻攝自小紅書）

從大陸社群網站照片可見，Eva過去經常分享極致奢華的生活日常。她曾公開展示家中金絲楠木床架，據稱由匠人耗時一年打造，市值數百萬人民幣；為女兒購買的24K純金斯坦威鋼琴，價值更高達數百萬人民幣。

除此之外，她的豪宅設有超大型水族箱，飼養的不是觀賞魚，而是鯊魚。甚至有傳聞稱，她曾出動直升機為生病的馬匹請醫就診。在服飾配件方面，Eva收藏大量限量版名牌包與名錶，包括愛馬仕、香奈兒、喜馬拉雅系列包款，子女也穿著全套Dior童裝與精品配件。出行工具更是超越常人，網傳她擁有六架私人飛機與一艘價值破億元的豪華遊艇，並持有新加坡烏節路地段的高端房產。

外界質疑炫富網紅Eva與陳志關聯，官方尚未證實其真實身分。（圖／翻攝自央視）

根據大陸社群上的資訊，Eva本姓李，來自四川南充，部分網民翻查過往照片，發現Eva曾多次與一名留鬍鬚男子合照，外型與陳志相似，但未有直接證據證明雙方關係。據傳她與陳志育有一子一女。但截至目前，相關身分尚未獲官方證實。

值得關注的是，自陳志被押回大陸後，Eva的抖音與小紅書帳號已遭清空，所有炫富貼文也全面刪除。目前官方尚未就Eva的真實身分、財產來源及是否涉及案件作出說明。隨著陳志案件進入後續調查階段，有關其家族背景與財務資產的討論預料仍將持續延燒。

