6校註冊低於6成 台東專科墊底

教育部昨日公布114學年度大專新生註冊率，全國共6校低於6成，比去年少3所，6校中以國立台東專科學校註冊率31.75％最低。值得關注的是，註冊率未滿6成的學校，衛護類占33.33％，專家認為，此現象凸顯國家護理人才政策錯誤的荒謬。今年有10所大學註冊率達百分之百，比去年多2所；國立台灣大學註冊率99.32％，略低於去年99.54％，已經4年未達100％。

教育部過去把新生註冊率連續兩年低於6成，且學生數低於3000名，列為專案輔導學校的指標，因此被稱為警戒線或淹水線。近年教育部修改相關辦法，註冊率不再是專輔學校指標，但各校註冊率仍受外界關注。

受到少子化影響，今年有6所學校註冊率不到6成，其中台東專科學校註冊率僅31.75％最低，其餘私立學校依序為育英醫護管理專科學校50.41％、南亞技術學院50.51％、敏惠醫護管理專科學校53.47％、台鋼科技大學58.88％、真理大學59.41％。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，註冊率未滿6成的學校，衛護類占33.33％，成反映國家護理人力人才政策錯誤的照妖鏡，目前衛護人才荒的源頭來自人才引導分流資源錯置，自從技高取消護理科，統測衛護類沒有直接對接生源，導致衛護類技專招生困難

魏佳卉表示，近年護理荒，教育政策非但沒有引導學生透過適合升學管道進入醫院職場，而是一般大學例如暨南、中山等國立大學增設護理系，卻沒有適合實習資源，普大護理畢業生投入就業比例低，造成惡性循環。普大護理系全面外加10％名額，成為學生進入台大的跳板，台大護理系一直是台大的轉系大系，凸顯政策錯誤的荒謬。

今年度註冊率百分之百的學校比去年多2所，公立大學有5所，包括清華大學、成功大學、陽明交通大學、中央大學、台灣科技大學；私立學校則有5所，包括中信金融管理學院、明志科技大學、福智佛教學院、唯心聖教學院、一貫道崇德學院。

另外，教育部昨也公布113學年度全台大專校院可用資金，根據統計，可用資金最多的大學為台大，約110.3億元，慈濟大學約68.5億元排第二名，明志科技大學約65.5億元位居第三名。可用資金為負數的私校，分別為台北醫學大學、中信金融管理學院、大漢技術學院。