6條通惡男拒檢狂逃1公里遭逮 不想坐牢「飆上騎樓」驚險畫面曝

【記者曾佳俊／新北報導】身揹詐欺、竊盜等6條通緝案的32歲高姓男子，日前晚間騎機車載著女性友人行經新北市中和區時逆向行駛，被警方巡邏發現進行攔查，但他拒檢加速逃逸，沿途上演逆向、闖紅燈約1公里，還飆上當鋪騎樓，最後棄車徒步遭到警方圍捕壓制，除了遭依公共危險等罪移送歸案，也要吞下10張罰單。

新北市中和警分局中和派出所員警巡邏行經中和區光華路與南工路口時，發現一輛普重型機車逆向行駛，員警上前示意攔查，不過該車駕駛拒不受檢並加速逃逸。

警匪追逐過程中，該騎士多次逆向行駛、闖越紅燈，甚至直接騎上騎樓，行徑相當危險，嚴重危及用路人安全，員警持續尾隨追緝，最終於中和區景安路一帶見該名男子棄車逃逸，員警立即上前將其壓制控制。

經查該名駕駛高男(32歲) 為台中地檢發布竊盜通緝；台東地院詐欺通緝；台中地檢詐欺通緝；花蓮地檢竊盜通緝；屏東地檢詐欺通緝；臺東地檢毒品防制條例通緝共6條通緝犯。

全案警詢後將高嫌依詐欺、竊盜、毒品防制條例通緝及公共危險罪嫌，移請新北地方檢察署偵辦；另就其逃逸過程中的違規行為，分別告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛1件。

32歲高男遭到台中、屏東等地法院通緝，因逆向行駛栽了。翻攝畫面

