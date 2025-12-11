「6條通」見警察違規心虛 跳下小黃急衝車陣逃 下秒軟腿狼狽被逮

記者潘靚緯／台中報導

郭姓男子身揹「六條通」見警局盤查計程車違規，心虛露餡，慌忙逃跑。(圖／翻攝畫面)

台中市警第六分局西屯派出所員警，日前凌晨巡邏時，發現一輛計程車違規停靠路邊，原本只是上前取締違停，沒想到車內乘客一見到員警，神情比駕駛更緊張，見警車靠近時竟慌張衝下車，遮著臉轉身逃跑，怪異行徑引起警方起疑，立刻追上前攔查，這才發現逃跑的35歲郭姓男子，竟是身揹「六條通」的通緝犯。

通緝犯見到員警神情緊張，拒絕配合盤查，轉身衝到馬路車陣中，最後因腿軟跌倒被逮。(圖／翻攝畫面)

面對員警取締違規，35歲郭姓男子反常急著離開現場，被員警機警攔下盤查，郭男拒絕出示身分證件，不斷向警方抱怨「嚇到我了」，員警要求他不要動，不料郭男持續試圖掙脫，突然失控大吼：「為什麼要抓我」，接著拔腿狂奔，直接衝到台灣大道的車陣中。

幸好當時正值凌晨，路上車流並不多，郭男不知是情緒太過激動或酒醉，步伐踉蹌，跑沒幾步就腿軟跌坐在車道中央，爬不起來，在原地不停喘氣，警方擔心郭男恐有自傷或遭車輛波及的危險，立即上前制止，合力壓制管束，終於成功將男子制伏。

郭姓男子在盤查過程中，始終拒絕報上身分，直到被帶回派出所，警方才揭開他一直想隱瞞的秘密，原來35歲郭姓男子是同時遭三處司法機關6筆通緝在逃的嫌犯，而郭嫌眼見紙包不住火，事跡敗露，才願意向警方坦承通緝身分，心不甘情不願面對法律的制裁。

