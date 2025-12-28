「6條通」逆向騎車拒檢逃逸 「造乾那杯」仍落網再吞10張罰單

高男為躲避警方追緝違規逆向。翻攝畫面

新北市中和警分局日前執行巡邏勤務時，發現1輛逆向行駛的機車，警員示意攔查時，騎士竟然拒檢加速逃逸，警方見狀立即尾隨追捕，最後該名男子打算棄車逃逸，但仍被警方壓制逮捕，並被查出是身背6條通氣的32歲高姓通緝犯，警方除將他解送歸案外，另依公共危險罪嫌送辦，並針對逃逸過程的違規駕駛行為，總共開出10張罰單。

案發當晚10點多，警方在中和光華路及南工路巡邏時，發現高男騎乘機車逆向行駛，警員立即上前示意攔查，不料對方卻拒絕停車受檢，還加速逃逸，警方立即啟動圍捕，高男逃逸過程中多逆向、闖紅燈，最後逃到景安路一帶打算棄車逃逸未果，被警方當場壓制逮捕。

廣告 廣告

警方查驗高男身分後發現，分別遭到台中地檢署、台東地方法院、花蓮地檢署、屏東地檢署及台東地檢署等單位發布竊盜、詐欺、毒品等合計6條通緝，警方將他帶反派出所製作筆錄後，依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並押解歸案。

高男遭警方壓制。翻攝畫面

而高男在逃逸過程當中，共涉及5次逆向行駛、3件闖紅燈，加上不服稽查取締、無照駕駛等，警方總共對他開出10當罰單舉發。警方強調，對於危險駕駛及拒檢逃逸行為，將持續嚴正執法，保障用路人安全，並呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

新北惡保母疑虐童快速搖肩、捏鼻灌液體 5月大嬰視網膜出血、視神經萎縮近全盲

泰山摩鐵雙屍命案真相曝光 背後竟有「癡情男子漢」