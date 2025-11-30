「6條通」通緝犯列車上突失控咆哮 警到場一查身分當場逮捕

台鐵列車29日晚間出現一名男子失控咆哮，警方到場後才發現該名男子竟身背6條通緝。翻攝畫面



台鐵1251次區間車昨日（11/29）晚間發生驚人一幕，一名潘姓男子在第10節車廂內突然失控，不斷大聲咆哮，嚇壞車上乘客，趕緊通報站務人員處理，不料警方到場後，竟發現該名男子身背6條通緝，當場將他逮捕。

警方表示，於列車上咆哮的潘姓男子昨日（11/29）晚間7時50分搭乘台鐵1251車次區間車時，不知為何忽然情緒失控，在所搭乘的第10節車廂內胡亂大聲咆哮，其他乘客見他行徑怪異，隨即通報站務人員處理，台鐵員工也立刻報警。

鐵路警察局員警趁列車抵達台北車站時上車處理，發現潘男情緒依舊相當激動，且說話語無倫次，員警為了顧及其他旅客和列車安全，於是持續將潘男勸離車廂，終於在列車抵達板橋站時，將潘男勸離車廂，同時清查潘男身分，赫然發現潘男身背毒品、竊盜傷害等6條通緝，當場將其逮捕並解送歸案。

