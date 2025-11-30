「6條通」通緝犯搭火車亂咆哮 引來警方逮正著

〔記者王冠仁／台北報導〕潘姓男子先前因為犯下毒品、竊盜傷害等案件，身背6條通緝，但是他在昨晚搭乘台鐵列車時，忽然情緒失控，在車廂內不斷大聲咆哮，其他乘客受不了只好通報，站務人員也隨即報警。警方最後上車將他勸離，事後一查他身分，發現他身背6條通緝，當場將他逮捕。

警方調查，潘姓男子在昨天晚上7時50分時，搭乘台鐵1251車次區間車時，他不知為何忽然情緒失控，隨即在所搭乘的第10節車廂內胡亂大聲咆哮。其他乘客見他行徑怪異，隨即通報，台鐵人員也立刻報警。

鐵路警察局員警趁列車抵達台北車站時上車，但潘男情緒依舊相當激動、語無倫次，員警為了顧及其他旅客與列車安全，趁列車抵達板橋車站時，將他勸下車，同時也清查他身分，這時赫然發現他是通緝犯，員警隨即將他逮捕並解送歸案。

