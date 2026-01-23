6檔主動式台股ETF領先大盤創高
【記者柯安聰台北報導】22日大盤大反攻，加權指數上漲499.71點，收在31746.08點，距離新高31759.99點僅14點之差，不過反觀近年投資新寵台股主動式ETF有6檔領先大盤收盤價先創新高，總計有逾442157位受益人投資都賺錢；其中以近1周績效表現來看，主動群益科技創新(00992A)上漲4.19%漲幅居冠，表現最出色，其他包括主動復華未來50(00991A)、主動中信台灣卓越(00995A)、主動統一台股增長(00981A)、主動第一金台股優(00994A)、主動野村臺灣優選(00980A)也都有約2%的好表現。
群益投信台股ETF研究團隊表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，今年來，台灣加權指數延續了強勁的多頭走勢，並數次刷新歷史新高紀錄，突破了市場原先預期的3萬點重要關卡，儘管過程中電子股也曾一度漲勢暫歇，但低基期族群也為股市帶來支撐。後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，也更加突顯靈活選股、彈性調整部位的重要性，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，建議投資人不妨運用主動式台股ETF來掌握行情。
主動群益科技創新(00992A)ETF經理人陳朝政指出，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此科技類股必須納入投資標配。操作策略建議以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。（自立電子報2026/1/23）
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
自爆低軌衛星業務暫停！金寶跌落神壇續吞綠燈 這材料廠「4天飆30%」轉冷入列3檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（23）日開高震盪，終場漲215.43點，收31,961.51點，漲幅0.68%，成交金額7959.09億元，盤後共有3檔摔入跌停...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 15則留言
記憶體4虎出閘不同調！力積電南亞科翻黑走疲... 分析師：先觀望
遭打入禁閉的記憶體股陸續出關，今（23）日南亞科（2408）、力積電（6770）早盤由紅翻黑，力積電一度挫跌逾7%，截至上午9時30分，爆出逾10萬張大量，暫報59.4元。威剛（3260）和晶豪科（3006）則維持紅盤，但漲幅稍有收斂。分析師表示，較穩健的做法先觀望三天左右，待籌碼穩定再進場為宜。Yahoo股市 ・ 8 小時前 ・ 6則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 22則留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI後市吃下定心丸！台積電開示後 台股最猛5檔是它們
根據CMoney統計，今年以來截至1/19止，台股主被動ETF績效表現中，半導體ETF漲幅強勁冒出頭，表現最好的全五名，全是半導體ETF霸榜，包括台新臺灣IC設計(00947)，年初以來上漲達22%，表現稱冠；新光臺灣半導體30(00904)也上漲17.40%，表現第二，其他前五名進榜ETF中，還有兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益半導體收益(00927)、中信關鍵半導體(00891)，今年以來漲幅皆逾13%，狠甩台股市值型、主動型。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
拚AI！緯創重金加碼在台擴產
緯創甫於2025年底規畫再投入逾215億元、為在台新竹的AI computing廠房進行改建擴產，22日董事會再追加89.54億元，將在台擴產支出預算拉升至逾300億元。同時針對美國德州廠，緯創也追加逾1.5億元資本支出，因應其在美之AI相關業務發展需求。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
股票一拆十！大研生醫飆連4漲停量增破8萬張 與「這2檔」登量價雙增王
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導食品股、保健食品廠商大研生醫*（7780）股票在完成一拆十，於19日恢復上市買賣後，受惠於去年12月合併營收達1.83億元，創同期...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
川普「緩兵」效應 外資回補帶隊台股再創高/台達電從大牛變神牛 鄭崇華挑戰富豪榜前四/想搭台積順風車 0050 vs. 0052誰更強｜Yahoo財經掃描
川普宣布取消對歐洲關稅、並稱已對格陵蘭敲定協議框架，市場解讀關稅戰暫時「緩兵」，加上經濟數據未再釋出太多雜音，激勵資金回頭搶進科技股，美股四大指數全面走揚，道瓊上漲1.21%，標普500指數漲1.16%、那斯達克漲1.18%、費城半導體指數更大漲3.18%。科技巨頭表現亮眼，輝達走揚2.95%，晶片設備股艾司摩爾ADR上漲2.57%，英特爾在目標價上修與AI題材加持下飆漲11.72%成為焦點，台積電ADR則呈現小跌。亞股方面偏多表態，日股大漲1.73%，韓股走揚0.87%；港股小漲0.05%、上證指數也收漲，區域股市在美股科技股帶動下延續偏多氣氛。 台股今（22）日火力全開，盤中一度衝上31,890.62點改寫新高，終場大漲499.71點、收31,746.08點續刷新高，成交金額7,924.61億元；權王台積電(2330)帶頭穩盤，漲20元收1760元；鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)等同步撐場。資金面看到回流面板與AI題材，多檔個股成交熱絡，推升大盤多頭氣勢續旺。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3則留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101則留言
被點名首波CoPoS概念股！這「AOI檢測設備廠」創高後急殺被盯 12月獲利暴增155%轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導隨著台積電（2330）及日月光（3711）等封測大廠積極擴大產能，帶動AOI檢測、自動2D/3D量測模組需求激增，AOI檢測設備廠晶彩...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優遭爆逃稅200億韓元 經紀公司：已提覆核申請
韓媒《EDAILY》報導指出，首爾地方國稅廳於2025年春季對車銀優展開調查，並於近日寄出通知，指其因涉嫌逃稅等罪名，將被追繳超過200億韓元的稅金。國稅廳認為車銀優和Fantagio之間，實際上安插一家由其母親開設的A公司，而車銀優的演藝收入由Fantagio、A公司和車銀優本人共同...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言