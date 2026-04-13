6檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney、集保的最新統計，本周起，4月台股ETF進入除息高峰秀，由新光00904本周五率先除息打頭陣，4月預估配息金額不俗，截至4/10止，00904受益人數上周再創歷史新高，並維持連8週受益人數正成長紀錄；另外，群益00927、元大0056等2檔高配息ETF，預計下周也展開除息，4月以來2檔受益人數大幅成長；至於4月台股其他除息ETF中，聯邦009804、永豐00888、安聯00984A等3檔，由於配息金額不差，4月以來同樣吸引受益人數直線竄升，顯示台股主被動ETF配息金額吸睛又吸金，掀起新一波買搶買潮。
市場專家表示，4月台股除息ETF中，除不少檔具「高配息」特色外，受惠4/16台積電法說召開，台積電3月營收表現亮麗、先進製程產業供不應求下，台積電未來成長前景無虞，也帶旺4月除息的半導體ETF，包括新光00904、群益00927等2檔同步受惠，尤其是新光00904，在半導體ETF中，含積量達43.96%最高，4月以來00904含息報酬12.54%，反超越同期大盤的11.77%，今年以來亦創35.16%的表現，也領先台股的22.42%，加上受益人同步成長創史高，顯示具季配息的半導體ETF，成分股納入台積電權王及其他半導體重量級成分股，更兼顧高成長優勢，創造息利雙收契機。
新光臺灣半導體30(00904)ETF投資團隊強調，2026年AI加速驅動下，除硬體基礎設施外，AI應用、機器人發展也是顯學，由AI帶動的投資機會，以半導體受惠最大，因為全球半導體產業，目前正以空前規模與速度擴建產能，以滿足全球在AI趨勢下的先進邏輯、先進記憶及高頻寬架構日益成長的需求，其中，台廠半導體供應鏈，包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，全產業鏈同步受惠於全球半導體生態系正同步擴充產能與技術能力，中長期將迎來新一波科技創新浪潮。
台新投信表示，本周起新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、台新AI優息動能(00962)及台新永續高息中小(00936)等4檔，集中於4/17除息，最後買進日為4/16，從過往經驗來看，台積電每逢法說會召開前，市場往往出現新一波資金卡位台積電零股，或轉布局高含積量ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可以鎖定季配息型半導體ETF，中長期來看填息機率大，除享受每季領息現金流收益外，更能擁抱資本利得長線成長潛力。（自立電子報2026/4/13）
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