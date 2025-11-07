6檔高股息ETF今年來漲幅逾10% 這檔績效逆勢擊敗台股大盤

今年來，雖台股高息ETF績效落後市值型備感壓力，但仍有績效逆勢而上標的。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 今年來，雖台股高息ETF績效落後市值型備感壓力，但仍有績效逆勢而上標的。

觀察市面上高股息今年來含息績效表現，有 6檔績效超過一成、表現不算太差；其中，群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬 23.31%勝過台股加權指數的 21.12%，是唯一一檔擊敗大盤的高股息ETF。

市場法人表示，今年來台股受到半導體利多激勵，表現氣勢如虹，半導體技術是 AI 發展之關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自 IC 設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。此刻，不妨透過台股半導體相關ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

廣告 廣告

據了解，00927 是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，其成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。00927 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，成分股篩選邏輯著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。因具有半導體投資、高息訴求雙題材，而吸引不少關注半導體成長與追求兼顧收益的投資人。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，目前全球 AI 應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT 及 AI 應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對 AI 伺服器部分仍持續增長，加上 CSP 同步發展其自己的 ASIC 晶片，可望為台廠帶來相關 AI 商機，預期未來將為輝達 NV 系統與 ASIC 陣營同步發展格局。在 AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。面對 AI 位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

安聯投信跨足台股主動式ETF第二發！00993A 獲准募集

全台首檔「純科技」主動ETF！群益 00992A 12／8日展開募集