6款大尺寸托特包推薦：LV實用高質感、Rosé愛用YSL也上榜
剛在高雄演唱會上大啖珍奶與鹽酥雞的BLACKPINK Rosé，不只親民接地氣，時髦影響力依舊驚人。近日，她在IG曬出一張美照，肩背超大款的Saint Laurent「Icare」托特包，展現隨性又有態度的私服穿搭。本篇，特別精選「6款精品級托特包」，無論材質、輪廓還是實用度都全面在線，讓你輕鬆裝下日常所需，也撐得起獨到風格。
大尺寸托特包推薦1：Chanel「25」系列
若要選出今年最具話題性的IT Bag，Chanel全新推出的「25」絕對是當之無愧。這款揉合經典元素與摩登設計的全新力作，自BLACKPINK成員Jennie與Dua Lipa成為代言人後，熱度持續攀升，從超模劉雯、昆凌到姚晨...等眾多明星都已搶先背上身，幾乎成為名人衣櫃的標配之一。承襲品牌標誌性的菱格縫線、皮革穿鍊細節及金屬雙C旋轉開釦…在細節中注入現代感。選用柔韌輕盈的小牛皮材質打造，無論日常通勤或造型搭配，都能輕鬆駕馭、不顯負擔。兩側增設的外袋設計實用性滿分，不僅加快取物效率，也讓收納更加有序。整體包身略帶Hobo風格的柔和線條，造型不僅立體，也更貼合身形，無論肩揹、斜背或手提，都能自然流露優雅且從容的時髦氛圍。 （商品價格約：NTD 242,900）
大尺寸托特包推薦2：Louis Vuitton「Low Key」系列
身為許多OL心中的通勤包首選，Louis Vuitton推出的「Low Key」托特包系列，再次展現品牌對質感與實用的精準拿捏。這款包採用簡約俐落的線條設計，搭配細緻皮革與耐看配色，完美體現當下流行的「Quiet Luxury（低調奢華）」風格，既不張揚又充滿氣質。除了外型簡潔耐看，功能性也相當到位，寬敞的主袋空間足以容納日常必需品，並貼心內附可拆式Monogram小袋，讓收納分類更有條理；再加上可調式肩帶，無論是手提、肩背還是斜背，都能隨穿搭自由變換，兼具靈活性與便利性。如果讀者們正在尋找一款兼具時尚與實用的大包，來自LV的「Low Key」，絕對值得購入！（商品價格約：NTD 129,000）
大尺寸托特包推薦3：Bottega Veneta「Hop」系列
就是這款！影后舒淇日前現身威尼斯影展時，身上肩揹的Bottega Veneta「Hop」大型托特包，瞬間成為全場焦點。這款包包不僅是品牌精湛工藝的代表，更將其獨特的奢華魅力展現得淋漓盡致。
全新「Hop」系列，以經典的「Intrecciato」編織工藝為核心，全包選用柔軟小牛皮製成，觸感細膩，高級感不言而喻。外型簡潔俐落，卻因材質與手工的堆疊，呈現出極富質感的低調奢華。此系列提供多種大至小的尺寸，而舒淇所揹的Large款，看上去又多了幾分率性與鬆弛感的時髦穿搭範，完全正中都會女子們的心頭好啊。（商品價格約：NTD 173,400）
大尺寸托特包推薦4：Dior「Toujours」系列
說到最近大尺寸托特包的精品代表，又怎麼能不提到Dior的「Toujours」手提肩背包呢？我當初一眼看到就被它的高級感吸引，整體採用素色皺面小牛皮，觸感柔軟卻又不失挺度，重點是上面那個放大版的籐格紋縫線，經典中帶點叛逆，走在路上絕對吸睛！
但大家可別以為它只有外表好看喔，實用度當然也是一級棒！內部空間很大，可輕鬆裝下筆電、化妝包、水壺、摺疊傘都沒問題～另外還貼心設計了小口袋，可以收納手機、鑰匙、悠遊卡…等小物，不怕翻包翻到崩潰。加上皮革繫帶開合的貼心設計，簡單一拉就能固定住裡頭的內容物，出門在外也會讓人更加安心。如果最近剛好在物色一咖又美又實用的精品大包包，「Toujours」真的很值得列入你的購物清單喔！（商品價格約：NTD 155,000）
大尺寸托特包推薦5：Gucci「Softbit」系列
上班通勤族們，總是在找一咖「又能裝、又好搭」的包包嗎？那真的可以看看Gucci這款全新推出的「Softbit」單肩包！粒面皮革紋理低調又有質感，重點是那個放大版的金屬馬銜釦，一眼就有記憶點，但又不會太浮誇，搭配西裝、襯衫裙，甚至是牛仔褲都完全OK，真的超級百搭。不管是去辦公室、開會、週末跟朋友喝咖啡，背上它就足夠有型。
當然！內裡空間也超實用，能放下日常必備的文件、平板、化妝包，還貼心附了可拆式小袋，收納超加分。加上磁吸式開合、舒服的肩背設計，不論手提或側背都很順手，完全符合職場女生「時尚與實用並重」的需求。簡單來說，該系列包款就是那種怎麼搭都不會錯的萬用包，兼具氣質、質感跟機能性，不管今天穿什麼？去哪裡？它都能輕鬆陪你出場！（商品價格約：NTD 112,000）
大尺寸托特包推薦6：Saint Laurent「Icare」系列
南韓天團BLACKPINK的成員Rosé，向來以簡約卻不失質感的私服穿搭深受矚目。作為YSL全球代言人的她，亦經常在個人IG上釋出多組身穿品牌的造型照，其中，幾張肩揹「Icare」系列大型托特包的私服穿搭，更是掀起粉絲間的熱烈關注與仿效風潮。
這款大容量包款，以柔軟細膩的菱格絎縫小羊皮製成，蓬鬆且富有立體感的外型，成為當今大包趨勢中，最具代表性的時髦單品之一。除了出色的視覺辨識度，「Icare」也展現出對實用兼具的高度講究！包款兩側可靈活收摺，搭配內部金屬鍊條，即可從寬敞托特，轉化為俐落的梯形輪廓，輕鬆應對通勤、外出…等多種場景運用；而包身外觀正中央，其醒目的放大金屬YSL標誌，不僅為整體造型劃下畫龍點睛的一筆，更在從容之中，淡淡流露出一股低調的貴氣感。（商品價格約：NTD 164,500）
