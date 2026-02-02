6款婆婆類型全收錄！指責型、疏離型⋯遇到「這1種」簡直中樂透了

婆媳因觀念差異常成為難解的「三角關係」，而心理學研究更分類出6大婆婆類型，需靠適當的溝通與界線來化解。婆媳問題是難解的床心理師崔西．達格利許（Tracy Dalgleish）於《 婆媳三角》一書中，自創「VAULT方法」，打造從溝通價值觀到設定健康界線的5個步驟，並針對29個最常見的日常情境設定參考回答，帶領讀者打破不健康的互動模式，化解與婆婆之間的衝突，讓婚姻更穩固、人生更幸福。







6大婆婆類型



經過10年的臨床心理學研究、近20年與數千名個案的合作，我開始注意到個案與她們的婆婆之間，在個性特徵、溝通習慣和行為上反覆出現的模式。基於這些模式，我識別出了6種婆婆類型和3種媳婦風格。

如果不了解婆婆的類型，你與老公或婆婆之間的互動方式，可能就會不知不覺造成更多的緊張、防衛與對立。但人與人之間是動態而非靜態的，它可以改變，覺察和理解永遠是第一步。識別婆婆與自己的特徵和行為，將幫助你度過衝突並強化你的關係。

廣義上，婆婆可以分成3大類：內化者（Internalizer，關注自身的人）、外化者（Externalizer，專注於批評媳婦的人），以及平衡者（Balancer，能夠看到自己和媳婦觀點的人）。每一大類又可以劃分為兩種不同的類型。即使你的婆婆不完全符合其中一種，還是能幫你識別婆婆所展現的某些模式，以及她與兒子和你互動的方式。這並不是診斷，而是一種理解行為的方式，旨在幫助你應對這段關係的複雜性。

請注意，其中沒有一種類型叫做「自戀者」，儘管所描述的許多行為與自戀者有所重疊——例如讓人產生罪惡感、缺乏同理心、無端嫉妒或較勁、貶低、批評和扮演受害人。雖然這個標籤對某些人來說非常有幫助，但我通常會避免。

因為人們可能表現出一些自戀行為，但並未達到臨床上自戀的標準；你的先生可能會因為母親被稱為自戀者而受傷，這只會使整個問題更難解決。現在，讓我們深入探討不同類型的婆婆，才能展開更有幫助的溝通方式和建立界線。





1. 烈士型婆婆



烈士型婆婆表現得盡職盡責、樂於付出，對家人無比關愛，但這一切並非無償，而是要用罪惡感或義務交換。事實上，她看似想要得到認可，但經常刻意弄到自己不受歡迎，這樣才能證實她在自我犧牲。例如，她可能會主動幫忙做某事，但做的方式實際上沒有幫助，或者時間安排不適合。

貝琪的婆婆就是典型的烈士型。她經常同意照顧孫子，但事後又向夫妻倆抱怨她有多累。她會選擇夫妻倆否決過的禮物（例如智慧型手機），然後因為孫子沒有使用而感到不悅。當夫妻倆無法參加週日晚餐時，她會認為他們忘恩負義，平日就不再來看孫子了。然而，當貝琪拒絕她的幫忙時，她會覺得難以置信，怎麼會有人不想要她幫忙呢？

烈士型婆婆散發著被動攻擊的行為，但不願承認，這也導致了她對他人總是暗藏怨恨。她可能會說：「我這麼努力，但永遠無法讓你滿意」或「我為你們做了這麼多，你們居然還這樣對待我」。試圖與她講道理只會遭到拒絕，並且對你的感受輕描淡寫。

她會說：「你怎麼會那樣想？」或「我只是希望對家裡好」。她將自己視為無私的行善者，事實上，她製造的問題可能比解決的還多。你可能會發現，自己會出於內疚而屈服於婆婆的要求、必須極力解釋你的意願和需求，或試圖讓她知道你有多感激她。





2. 受害型婆婆



受害型婆婆把人生看成一連串「發生在她身上的事」，並且相信自己對這些事情毫無選擇與掌控的能力。不同於烈士型婆婆認為自己不斷犧牲又得不到認同，受害型婆婆覺得外界都在攻擊她，而每個人都想利用她。

茱莉和達米安正在努力應對一個受害型婆婆。她覺得每個人和每件事都想「壓垮她」，從沒有完成地下室翻修的承包商，到沒處理的慢性病引發的併發症，再到幾十年前離開家庭的先生。當然，這些都是不幸的情況，但在她看來，它們都發生在她身上，她沒有意識到可以採取哪些行動來改善情況。她向夫妻倆抱怨，這牽動了達米安想成為一個「好兒子」、並照顧母親的渴望。

由於受害型婆婆在生活中幾乎沒有能動性，其他家庭成員就會被捲入「拯救者」的角色，比如達米安會不分晝夜地試圖減輕母親的痛苦。即使那些沒有直接助長衝突的人，也常會以間接的方式縱容這種戲劇化的情況，例如替她找藉口說：「媽的個性就是那樣，你又不是不知道。」同時，其他家庭成員的需求最終會被推到一邊尤ㄝ，其是媳婦的需求。

你可能會發現自己對受害型婆婆的反應是：試圖為她解決所有問題、給予她建議（這無意中假定她無法自己做出選擇），或對她過度同情（這讓她陷入受害人的角色而無法自拔）。





3. 指責型婆婆



指責型婆婆一如其名，將自己經歷的任何困難都歸咎於他人，而當涉及家庭問題時，通常指的就是媳婦。指責型婆婆不會審視自己行為中的功能失調、或整個家庭動態中的問題，而是將她的媳婦當成代罪羔羊，說出「在你出現之前，我們從來沒有這些問題」之類的話。

在大多數情況下，這些問題在媳婦加入家庭之前就已經存在，但當母子關係的特徵是順從、安撫或逃避時，這些問題就很容易被忽略。當指責型婆婆的兒子結婚，關係動態發生轉變時，她就將此視為問題的開端。她甚至可能認為「我的兒子一直很乖」，是媳婦把他帶壞，造成兒子疏遠她。

例如，赫蓮娜的婆婆就指責她，讓他們錯過了晚餐和家庭聚會。她不相信如果不是赫蓮娜的影響，她的兒子會設定「媽，我們不會帶我們四週大的孩子，開六小時的車來看你」這樣的界線。

指責型婆婆常見的一種有毒動態是三角化（triangulation）。她不會直接與媳婦溝通問題，而是向兒子抱怨，讓他夾在衝突中間，並試圖讓他站在她這邊，就像赫蓮娜的婆婆向兒子抱怨，赫蓮娜不是個稱職的母親一樣。或者反過來，婆婆不會直接與兒子溝通，而是向媳婦抱怨兒子做了什麼或沒做什麼。

例如，赫蓮娜的婆婆會問她，兒子有沒有吃維生素和注意飲食，彷彿赫蓮娜要為她先生的健康負責。在與指責型婆婆的互動中，你可能會不知不覺以防禦的姿態回應她、過度道歉以避免衝突，或試圖說服她你的意願或行動是合理的（通常徒勞無功）。





4. 控制型婆婆



控制型婆婆永遠是對的。與烈士型婆婆不同，她不會自我犧牲或犧牲自己的時間來照顧孫子，卻會是第一個批評你育兒方式的人。她會用挖苦或嘲諷來貶低你，不承認你有與她不同的需求或渴望。

當你試圖設定界線時，會變成跟她辯論育兒和整體的生活決策，而她會駁斥你的觀點，並試圖用她所謂的專業知識來壓倒你。她會表現得彷彿比你更了解一切，包括你先生。她可能會說「我們家／我們的文化就是這樣做的」之類的話，試圖主張母系主導地位，強迫你以她的方式行事。

梅蘭妮的婆婆就是典型的控制型。她會進行長達一個月的拜訪，並堅持住在他們家裡，而家裡已經因為3個孩子而夠擠了。她只用義大利語跟兒子一個人對話，並規定所有節日期間的家族計畫。

當面對不同的想法時，她會輕蔑地駁回，說這就是她家裡做事情的方式。她會告訴每個人該做什麼，包括梅蘭妮的孩子，並隨時批判梅蘭妮的育兒方式，堅稱她自己的育兒方法「效果很好」。面對控制型婆婆，媳婦通常會過度解釋或過度辯解（導致界線模糊），不必要地尋求許可，或乾脆完全避免衝突。





5. 疏離型婆婆



與前述類型的婆婆不同，你可能不會與疏離型婆婆發生太多衝突，但可能也不會與她有太多積極的互動。事實上，她在關係中幾乎缺席，以至於你可能根本不會與她有太多接觸。當母子關係幾乎都處於逃避狀態時，你遇到的就可能是一個疏離型婆婆，一旦成年子女有了伴侶，她或多或少會淡出孩子的世界。

對於一些媳婦來說，這根本可遇不可求，因為她們並不想要一個參與度高的長輩。但有些人可能希望可以「多一個父母」來支持她們，特別是當有了自己的孩子時。例如，珍妮和克雷在一起的初期都在旅行，不太覺得母親需要參與他們的生活。然而，現在有了孩子和忙碌的新創事業，就會希望有個依靠。

疏離型婆婆可能願意建立更親近的關係，但也可能認為她本身就是這樣，並要求她的兒子和伴侶接受。當你的婆婆是疏離型時，可能會把她的行為（或不作為）視為針對你個人，為了讓她融入家庭而過度付出，或是乾脆疏遠往來，因為你以為她根本對這個家沒興趣。





6. 支持型婆婆



賈米拉形容自己「中了樂透」，擁有一個支持型婆婆。當她生下第2個孩子時，她的婆婆積極幫忙家務，還會尊重地詢問賈米拉需要什麼，並確保她知道自己在做什麼（不像烈士型婆婆是為了感受自己的高尚而做事，而不是真正提供幫助）。當賈米拉和先生之間發生激烈爭執時，她的婆婆會傾聽，而不干涉或選邊站。

沒錯，這個夢想是可能實現的！但所有的關係都需要投入注意力和溝通才能保持健康。支持型婆婆的挑戰在於：一方面，她可能過於尊重界線，為了不打擾而變得過於疏遠。另一方面，如果她不太意識到界線，而你設定了一個界線，她可能會感到受傷。

在與支持型婆婆互動時，你可能會因為感激她的支持，而避免表達你的渴望或需求，或者你可能會假設婆婆沒事，即使事實上不是。賈米拉和她的婆婆都在學習，如何透過清晰的溝通，共同創造她們的關係。這也需要賈米拉和先生在與家人共度時光之前，討論他們的需求和期望。有了這些努力，所有參與其中的人都能找到健康的平衡。

（本文摘自／婆媳三角：愛他、也愛自己，不再內耗的五堂情緒界線課／商周出版）

