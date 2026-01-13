6款嬰幼兒海苔重金屬超標 下架回收2萬5047件

記者郭曉蓓／臺北報導

衛福部食藥署今（13）日公布嬰幼兒海苔抽驗結果，其中1件已販售完畢無庫存，另6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符合規定，已要求業者立即下架回收，共計下架回收產品2萬5047件。

根據現行「食品中污染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒的海苔類食品重金屬含鉛量每公斤不得超過0.05毫克，鎘含量每公斤不得超過0.04毫克。至於成人則為每公斤不得超過1.0毫克。

根據檢驗結果，除了「Naeiae韓國幼兒紫菜」經查已販售完畢無庫存，其他包括「BEBE貝兒純淨海苔」、「ibobomi無調味海苔片」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」6件重金屬鉛、鎘皆不符食品中污染物質及毒素衛生標準的「嬰幼兒副食品類規定」。鉛超標最嚴重的產品被檢出每公斤0.206毫克、超標約4倍；鎘超標最嚴重者是被檢出每公斤2.013毫克、超標約50倍。

食藥署指出，對於不符規定的嬰幼兒食品，持續採取嚴格監督與追蹤措施，確保不再流入市面。同時提醒若家長已經購買到上述清單中的問題產品，基於現行嬰幼兒副食品的嚴格標準，建議「不要提供給3歲以下孩童食用」，同時可向原購買通路或廠商辦理退換貨，以保障孩子健康。