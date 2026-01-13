6款嬰幼兒海苔 重金屬超標下架

再傳重大食安事件，七款來自南韓的嬰兒海苔產品遭爆重金屬汙染，食藥署昨公布稽查結果，其中六款重金屬鉛、鎘確實超標，鉛超標倍數落在一點三六到四點一二倍，鎘超標倍數竟達廿二點八至五十點三三倍，緊急回收下架二萬五○四七件。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，七件疑慮產品為「ＢＥＢＥ貝兒純淨海苔」、「ＬＵＳＯＬ無鹽調味烘烤海苔」、「芽米寶貝百分之一百純橄欖油海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「ＭＢ ＢＡＢＹ萌寶寶海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」、「ibobmi無調味海苔片」。

廣告 廣告

調查發現，「Naeiae韓國幼兒紫菜」已全數售罄，其餘六項產品檢驗報告結果均為異常，重金屬鉛超標倍數約在一點三六到四點一二倍，鎘超標倍數更高，落在廿二點八至五十點三三倍。

「ＬＵＳＯＬ無鹽無調味烘烤海苔」係由台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售，台中市食安處表示，該產品檢出鉛含量為○點一三三mg／kg（標準值○點○五mg／kg），鎘含量為一點九四三mg／kg（標準值○點○四mg／kg），遠高於標準值四十八倍之多，已要求限期改正，複驗不合格依法裁處新台幣三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」檢出鎘濃度最高，每公斤二點○一三毫克，為上限每公斤○點零四毫克的五十倍；「MB BABY萌寶寶海苔」鉛濃度最高，每公斤○點二○六毫克，為上限每公斤○點○五毫克的四倍。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，成年人飲食攝取的鉛鎘限量均為每公斤一毫克，嬰幼兒相對嚴格許多，副食品上限為每公斤○點○四毫克，也就是成人飲食、嬰幼兒副食品的重金屬鎘殘留上限，相差廿倍之多。

現行規定，業者輸入食品號列，無法區分成人食品、嬰幼兒食品，導致嬰幼兒產品輸入時，被以成人標準評估、放行。劉芳銘表示，目前利用業者報驗文件及包裝外觀，篩選出有嬰幼兒使用等文字產品，以嬰幼兒食品相關標準檢驗，後續研議增列嬰幼兒產品專屬稅則號列，業者必須分流。

劉芳銘指出，正蒐集各國相關規定，研議三歲以下嬰幼兒食用之食品，經檢驗合格後，須於外包裝標示「嬰幼兒食品」字樣。家長如已購買上述清單產品，千萬別讓三歲以下的幼兒食用，可向原購買廠商辦理退換貨。

【看原文連結】

更多udn報導

墾丁人潮暴跌不降價？網揭店家寧願停業背後原因

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 怒嗆雷虎1句

NewJeans Danielle解約吐心聲淚崩 新動向曝光