6款高血壓藥、抗凝血劑驚傳缺藥！廠商未及時通報 食藥署嚴查將開罰

抗凝血劑、高血壓藥爆缺貨！台灣第一三共股份有限公司近日發函表示，部分藥品因國外製造廠系統異常導致供貨延遲，致可能發生短期缺貨情況，衛福部食藥署今（1/21）表示，受影響藥品中有1項屬《藥事法》規定的必要藥品，但廠商未依規定在供應不穩6個月前通報，將進一步調查，如情節重大或再犯，將開罰6到30萬元。

根據台灣第一三共公司函文指出，因為德國製造廠於進行ERP系統更換期間，發生非預期之技術性問題，致部分生產及出貨排程需進行調整，受影響品項包含：抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，及降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5／20毫克」、「舒脈優膜衣錠 20／5／12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40／5／12.5毫克」。業者指出，系統問題現已排除，目前工廠正在加速出貨，惟先前受影響之訂單仍依序處理中，整體供應狀況預期仍需約1至3個月調整期間。

衛福部食藥署副署長王德原表示，其中口服抗凝血劑「里先安膜衣錠」主成分Edoxaban，列為《藥事法》必要藥品。依規定，廠商應在供應不穩6個月前通報，但食藥署今年1月初才收到第一三共公司的通報，目前正在調查是否違反規定。他也坦言，食藥署第一次接獲藥廠供藥不穩原因，是與企業資源規畫管理系統（ERP）有關，也不理解為何會影響藥品供應。

王德原強調，6項受影響藥品在國內臨床上仍有其他成分、相同藥理機轉或其他三同藥品可供替代使用。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，依照《藥事法》27之2規定，必要藥品清單有供應不足之虞，原則上要在6個月前通報；如果屬於天災或不可抗力因素，要在事實發生後的30天內通報，違反相關規定，會依照《藥事法》處分，初步會公告名單，情節重大或再次違規，則會開罰6萬以上、30萬以下罰鍰。

