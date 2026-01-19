南部中心／林俊明、呂彥頡、陳芷萍 台南-高雄報導

台南有一名六歲女童，因為大型的鋁箔氣球破洞漏氣，於是用嘴去吹氣，沒想到卻反而吸入氣球內的氦氣，導致缺氧倒地，一旁的家長第一時間還沒發現，過了兩三分鐘才覺得不對勁，趕緊一把拉走氣球，女童嘴唇發黑，緊急送醫，才撿回一命。

6歲女童吹氣球 吸入氣球內氦氣導致缺氧險喪命

六歲女童玩的就是這款鋁箔材質的小馬氣球，因為氣球破了個洞，女兒就用嘴去吹氣，沒想到卻差點丟了命。（圖／民視新聞）

三名小朋友在客廳內玩氣球，注意右側這名小女生，臉幾乎埋進小馬氣球裏，兩隻手緊抓著氣球，在客廳繞了一圈之後，突然倒地，這時弟弟妹妹都沒覺得有異狀，只見小女生躺在地上，雙腳不斷掙扎，大約一分鐘後，爸爸上廁所出來，發現女兒倒在地上，邊穿褲子邊查看，第一時間也沒覺得不對勁。當事家長吳先生說：「她側躺在地上縮在那邊，屁股那邊地上一攤尿，問她說為什麼尿地上，她都不理我，我還傻傻的，想說先把褲子穿好。」又這樣過一分多鐘，爸爸覺得愈來愈不對勁，趕緊把褲子穿好，一把把氣球從女兒臉上拉走，當下快嚇暈。當事家長吳先生說：「用手拉氣球結果發現整個氣球已經吸附在她臉上了，我就大力把它扯掉，發現她的嘴唇全部是黑色，我就趕快大叫她的名字，她就突然醒來，然後一直大哭，傻了啊，我以為她死了！」

6歲女童吹氣球 吸入氣球內氦氣導致缺氧險喪命

醫師提醒，氦氣吸到人體內會減少肺部的氧氣濃度，會出現缺氧症狀。（圖／民視新聞）

吳先生出面還原這令全家驚恐的瞬間，當時六歲大女兒玩的就是這款鋁箔材質的小馬氣球，因為氣球破了個洞，女兒就用嘴去吹氣，沒想到卻差點丟了命，醫生說，如果再吸多一點就完了。當事家長吳先生說：「她把它黏在臉上吹，小孩子不會吹嘛，她吹一口空氣要吸氣再吹，剛好把裡面的氦氣吸進去，吸了沒幾口，走了2、3下，她就突然失去意識跌倒了。」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，「氦氣它本身是沒有毒性，氦氣吸到人體內就減少空氣中氧氣的濃度，如果說氦氣的濃度高的話，它會造成身體中氧氣的濃度降低，會出現缺氧症狀。」造型多樣又可愛的卡通氣球，深受不少小朋友的喜愛，尤其辦生日趴時，更是少不了它。氣球業者提醒，不只破洞，小朋友可能會去吹，更多的是因為好玩。氣球業者說：「吸氣之後聲音，因為氣體的關係，聲音會變成唐老鴨，會很好玩，就會又再去吸。」外媒報導，去年在紐西蘭就有人在生日派對上，為了讓聲音變搞笑，吸了過多的氦氣而缺氧死亡的案例。醫生提醒，不管是氫氣氣球還是氦氣氣球，都有危險性，家長千萬要留意。

