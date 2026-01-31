6歲女童大掃除完連燒17天不退 一掃描「腦被啃20個洞」可怕元兇曝

春節即將到來，許多家庭紛紛提前進行大掃除。（示意圖：shutterstock／達志）

年近春節，家家戶戶開始提前大掃除、做返鄉準備。但近日一名6歲女童在家中大掃除後，突然連續發燒17天不退，嚇得家人趕緊帶她去就醫，沒想到一掃描發現女童腦部有如被老鼠啃過般，出現至少20個坑洞，醫師也直言幸虧女童有趕上時間，否則恐成植物人。

綜合陸媒報導，事情發生在河南鄭州，這名女童在1月中隨著家人回到老家房子，但屋內太久沒打掃，滿是灰塵與發霉，女童自此開始發燒，直到第17天仍然沒退，家人發現狀況不對，帶著女童去鄭州大學第一附屬醫院就醫，醫師對女童腦部掃描後，發現竟然有20多個坑洞，宛若被啃過，這才真相大白，原來是女童短時間內吸入太多大量已經發霉的粉塵，導致真菌入侵體內，襲擊大腦。

廣告 廣告

女童經掃描後，發現腦部竟出現20個像是被啃過的坑洞，連醫師都看傻。（圖／翻攝自新浪新聞）

鄭大一附院兒童重症霍姓醫師指出，該名女童染的是煙麴黴，可生長在土壤、空氣、穀物、污染的食品、霉腐物等物體上，生長能力強，且胞子直徑小，容易入侵到人體器官如肺部，甚至深入中樞神經系統，若長時間未治療具有致命性，幸虧女童在經過急救後已無大礙。

醫師表示，兒童免疫系統尚未發展完全，抵抗力比成年人差，與老年人同屬高風險族群，此案例就是女童短時間內吸入大量發霉塵埃導致病變。他提醒，不要讓孩子參與打掃老屋，接觸發霉環境，建議打掃完畢前待在室外，或是攜帶專業醫學口罩如N95，並穿著長袖衣物、戴好口罩再入內，打掃時首要就是先開窗通風，讓空氣流通30分鐘後再進行清潔，且切勿直接用掃把掃地，會揚起大量含有黴菌的粉塵。

更多中時新聞網報導

温昇豪江宏傑 敲碗《客家廚房3》

高鐵新車8月到 尖峰運能拚增50％

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬