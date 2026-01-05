6歲女童慘遭輪流性侵！被扔下高樓傷重不治 警開多槍逮2鄰居到案

國際中心／綜合報導

近日，印度北方邦（Uttar Pradesh）布蘭德舍赫爾區，發生一起恐怖性侵事件，一年僅6歲的女童疑遭多人性侵之後，又被人從高處丟下，女童被發現時身受重傷，緊急送醫仍宣告不治。當地警方獲報後開追查，已逮捕2名涉案男子到案，而這2名男子竟是與女童一家同棟大樓的租戶。

印度一名6歲女童遭性侵丟下高樓，傷重送醫不治。（示意圖／pixabay）

據了解，女童父親表示，當天女兒正在頂樓玩耍，之後卻離奇消失，最終在大樓後方的草叢裡發現，緊急送醫後不治。警方獲報展開調查，發現女童生前曾遭性侵犯，之後疑被人從高處丟下樓。警方循線查到，同大樓的2名男子涉有重嫌，於追捕2人時，警匪雙方還發生槍戰，最終2男腿部中彈被逮，而2人落網後也坦承犯行，目前相關單位正進一步釐清。

